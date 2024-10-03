Сбой в Telegram: с какими проблемами столкнулись пользователи

Posted 3 октября, 11:33
Published 3 октября, 11:33
Modified 3 октября, 11:45
Updated 3 октября, 11:45
В работе Telegram вновь заметили сбой. Пользователи сообщают, что плохо загружаются чаты, фотографии и видео. В некоторых случаях даже не приходят уведомления.
Причём отмечается, что проблемы есть в работе как мобильного приложения, так и веб-версии. Жалобы поступают из разных регионов.
Неполадки начались примерно после 14:00. На момент подготовки материала проблемы наблюдались с фото и видео, но текстовые сообщения загружались нормально.