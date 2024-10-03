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Posted 3 октября, 11:33

Published 3 октября, 11:33

Modified 3 октября, 11:45

Updated 3 октября, 11:45

Сбой наблюдается в работе Telegram

Сбой в Telegram: с какими проблемами столкнулись пользователи

3 октября 2024, 11:33
Фото: 1MI
Сбой наблюдается в работе Telegram

Пользователи Сети сообщают о сбое в работе Telegram

Проблемы начались примерно с 14:00. Мессенджер работает, но плохо загружаются чаты, видео и фотографии. Жалобы поступали из разных регионов.

В работе Telegram вновь заметили сбой. Пользователи сообщают, что плохо загружаются чаты, фотографии и видео. В некоторых случаях даже не приходят уведомления.

Причём отмечается, что проблемы есть в работе как мобильного приложения, так и веб-версии. Жалобы поступают из разных регионов.

Неполадки начались примерно после 14:00. На момент подготовки материала проблемы наблюдались с фото и видео, но текстовые сообщения загружались нормально.

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#Общество#Telegram#Россия#Сбой
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