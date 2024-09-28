Очень странно: оповещающий о ракетной опасности канал начал продавать рекламу

Posted 28 сентября, 13:14
Published 28 сентября, 13:14
Modified 29 сентября, 16:41
Updated 29 сентября, 16:41
Telegram-канал «Предупреждения|РО», который чаще всего раньше РСЧС-сообщений оповещает об угрозе ракетной опасности в Белгородской области, начал публиковать рекламные посты. Эти сообщения не сопровождаются звуковым сигналом с воющей сиреной, но белгородцы всё равно восприняли новшество не очень позитивно.
За многие месяцы ракетных обстрелов люди привыкли реагировать с опаской на любое сообщение в канале, и реклама, конечно, сбивает с толку.
Администраторы канала заявили, что все вырученные от продажи рекламы деньги будут идти на помощь подразделениям российской армии, которые будут нуждаться в дополнительном оборудовании.
«К нам обращаются много людей с просьбой о помощи в сборах, которые именно мы организовать не можем — это физически невозможно! Сборы отвлекают нас от прямой задачи, нагружая канал дополнительным отвлекающим фактором. Просим отнестись к нам с пониманием», — написали администраторы канала.
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