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Posted 28 сентября, 13:14

Published 28 сентября, 13:14

Modified 29 сентября, 16:41

Updated 29 сентября, 16:41

В Telegram-канале с оповещениями о ракетной опасности начали продавать рекламу

Очень странно: оповещающий о ракетной опасности канал начал продавать рекламу

28 сентября 2024, 13:14
Фото: Изображение Midjourney

В Telegram-канале с оповещениями о ракетной опасности начали продавать рекламу

Сюжет
СВО
Telegram-канал, который первым даёт оповещения о ракетной опасности в Белгородской области, теперь продаёт рекламу. Новшество белгородцы не очень оценили.

Telegram-канал «Предупреждения|РО», который чаще всего раньше РСЧС-сообщений оповещает об угрозе ракетной опасности в Белгородской области, начал публиковать рекламные посты. Эти сообщения не сопровождаются звуковым сигналом с воющей сиреной, но белгородцы всё равно восприняли новшество не очень позитивно.

За многие месяцы ракетных обстрелов люди привыкли реагировать с опаской на любое сообщение в канале, и реклама, конечно, сбивает с толку.

Администраторы канала заявили, что все вырученные от продажи рекламы деньги будут идти на помощь подразделениям российской армии, которые будут нуждаться в дополнительном оборудовании.

«К нам обращаются много людей с просьбой о помощи в сборах, которые именно мы организовать не можем — это физически невозможно! Сборы отвлекают нас от прямой задачи, нагружая канал дополнительным отвлекающим фактором. Просим отнестись к нам с пониманием», — написали администраторы канала.
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#Евгений Грицков#Телеграм-канал#СВО#Оповещения#Ракетная опасность#Продажа рекламы
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