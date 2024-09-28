Очень странно: оповещающий о ракетной опасности канал начал продавать рекламу

Telegram-канал «Предупреждения|РО», который чаще всего раньше РСЧС-сообщений оповещает об угрозе ракетной опасности в Белгородской области, начал публиковать рекламные посты. Эти сообщения не сопровождаются звуковым сигналом с воющей сиреной, но белгородцы всё равно восприняли новшество не очень позитивно.