Ведут ли члены правительства Белгородской области рабочие переписки в Telegram?

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
По официальной информации, сотрудники исполнительных органов власти Белгородской области, а также администрации органов местного самоуправления в настоящее время переводят рабочие чаты в коммуникационный сервис «Среда».
Такая работа проводится, в том числе, в целях исполнения федерального закона, на основании которого госслужащим не рекомендуется использовать в рабочих целях иностранные мессенджеры. В правительстве отметили, что такое решение отразится на развитии отечественных программных решений.
В правительстве добавили, что белгородские госслужащие могут использовать в служебных целях мессенджеры. В качестве рекомендуемого — сервис «Среда».
Коммуникационный сервис «Среда» — это единое пространство для коммуникации между сотрудниками в государственных организациях, доступное как удалённо через интернет-браузер и на рабочих местах, так и с мобильных устройств. Власти утверждают, что продукт удобен в использовании и состоит из программного обеспечения и сервисов, построенных на базе отечественного ПО.