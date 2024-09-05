Ведут ли члены правительства Белгородской области рабочие переписки в Telegram?

Коммуникационный сервис «Среда» — это единое пространство для коммуникации между сотрудниками в государственных организациях, доступное как удалённо через интернет-браузер и на рабочих местах, так и с мобильных устройств. Власти утверждают, что продукт удобен в использовании и состоит из программного обеспечения и сервисов, построенных на базе отечественного ПО.