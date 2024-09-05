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Белгородским чиновникам рекомендовали не использовать иностранные мессенджеры

Ведут ли члены правительства Белгородской области рабочие переписки в Telegram?

5 сентября 2024, 06:31
Фото: 1MI

Белгородским чиновникам рекомендовали не использовать иностранные мессенджеры

Госслужащие не должны использовать в служебных целях мессенджеры, в том числе Telegram, заявил Дмитрий Песков. Журналисты Бел.Ру выяснили, ведут ли члены правительства Белгородской области рабочие переписки в Telegram.

По официальной информации, сотрудники исполнительных органов власти Белгородской области, а также администрации органов местного самоуправления в настоящее время переводят рабочие чаты в коммуникационный сервис «Среда».

Такая работа проводится, в том числе, в целях исполнения федерального закона, на основании которого госслужащим не рекомендуется использовать в рабочих целях иностранные мессенджеры. В правительстве отметили, что такое решение отразится на развитии отечественных программных решений.

В правительстве добавили, что белгородские госслужащие могут использовать в служебных целях мессенджеры. В качестве рекомендуемого — сервис «Среда».

Коммуникационный сервис «Среда» — это единое пространство для коммуникации между сотрудниками в государственных организациях, доступное как удалённо через интернет-браузер и на рабочих местах, так и с мобильных устройств. Власти утверждают, что продукт удобен в использовании и состоит из программного обеспечения и сервисов, построенных на базе отечественного ПО.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Telegram#Эксклюзив#Программное обеспечение#Коммуникации#Белгород#Среда#Дмитрий Песков#Госслужащие#Мессенджеры
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