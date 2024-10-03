Кровь из глаз, сыпь и диарея: ВОЗ бьёт тревогу из-за Марбургской лихорадки

Впервые болезнь выявили в 1967 году в немецком городе Марбург. Её обнаружили среди сотрудников лаборатории, которые контактировали с обезьянами и заразились от них. Тогда же произошли синхронные вспышки болезни во Франкфурте и в сербском Белграде.