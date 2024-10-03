Кровь из глаз, сыпь и диарея: ВОЗ бьёт тревогу из-за Марбургской лихорадки

Posted 3 октября, 13:19
Published 3 октября, 13:19
Modified 3 октября, 20:04
Updated 3 октября, 20:04
Впервые болезнь выявили в 1967 году в немецком городе Марбург. Её обнаружили среди сотрудников лаборатории, которые контактировали с обезьянами и заразились от них. Тогда же произошли синхронные вспышки болезни во Франкфурте и в сербском Белграде.
Сегодня Марбургская лихорадка стремительно распространяется по Африке. В зоне риска уже находятся несколько территорий: Конго, Ангола, Танзания, Экваториальная Гвинея, Раунда и Уганда. Но путешественники могут начать распространять вирус и в другие страны.
Недавно полиция Германии заблокировала центральный вокзал Гамбурга, так как симптомы проявились у двух пассажиров поезда, прибывающего из Франкфурта. Студента-медика, который приехал из Руанды, и его подругу увезли в специализированной инфекционной машине скорой помощи в университетскую клинику Эппендорф.
Вирус Марбурга, подобно лихорадке Эбола, относится к группе филовирусов и считается одним из самых опасных. Он вызывает геморрагическую лихорадку, которая характеризуется крайне высоким уровнем смертности. Инкубационный период может составлять от двух до 21 дня.
Болезнь начинается с резкого повышения температуры, сильной головной боли и общего недомогания. На третий день могут появиться острая водянистая диарея, боли и спазмы в области живота, тошнота и рвота. Пациент становится похожим на привидение: глаза глубоко западают, лицевые мышцы парализуются, а сам человек находится в глубокой апатии.
Затем у больного развиваются обширные кровотечения как внутри, так и снаружи организма: из носа, дёсен, глаз и половых органов. Кровь может присутствовать в рвотных или фекальных массах. У людей наблюдается спутанность сознания, раздражительность и агрессивность.
В большинстве смертельных случаев заболевания летальный исход, обычно предшествующий тяжёлой кровопотере и шоку, наступает через 8-9 дней после появления первых симптомов.
Природными переносчиками вируса являются летучие мыши Rousettus. Передаётся он при прямом контакте: через повреждённую кожу или слизистую, а также через кровь, считают в ВОЗ.
Но есть мнение, что круг животных-носителей мог расшириться, а болезнь эволюционировала и теперь способна передаваться через личные вещи или даже поверхности.
Больной остаётся источником инфекции до тех пор, пока вирус сохраняется в крови. Фактором риска является даже непосредственный контакт с телом покойного во время погребальной церемонии.
Диагностировать заболевание может быть тяжело, его клиническая картина похожа на другие инфекции, например, малярию, брюшной тиф, шигеллез, менингит и другие вирусные геморрагические лихорадки.
Но беспокоиться стоит даже при правильной диагностике, так как вакцины или лекарства от вируса на данный момент просто не существует. Разработка подобных препаратов уже идёт. Пока заражённым доступны поддерживающая терапия, которая способна повысить шансы на выживаемость и возможность облегчить симптомы.
Вирус Марбурга — явление всё ещё редкое, поэтому поддаваться панике не стоит. При передаче от человека к человеку он протекает гораздо легче.