Страдают в основном мужчины? Врач предупредил об опасной болезни

Posted 24 сентября, 10:52
Published 24 сентября, 10:52
Modified 24 сентября, 10:52
Updated 24 сентября, 10:52
По заявлению белгородского кардиохирурга Алексея Павлова, на сегодняшний день самым распространённым заболеванием сердца является ишемическая болезнь. Из-за неё сердечные мышцы не получают достаточное количество питания. Распознать болезнь можно по боли за грудиной при физической или эмоциональной нагрузке.
«В зоне риска в первую очередь мужчины. В развитии заболевания играют большую роль наследственность и образ жизни. Неправильное питание ведёт к нарушению обмена жиров, так называемого липидного обмена. Добавляем сюда курение, которое очень вредно влияет на сосуды и низкую физическую активность. С каждым фактором по отдельности организм ещё может как-то пытаться справиться, но такой образ жизни в целом обязательно ведёт к ишемической болезни сердца», — отметил врач.
При этом из-за болезни на сердце образуются атеросклеротические бляшки, которые разрываются в результате стресса или физического напряжения и превращаются в тромбы.
Чтобы обезопасить себя от этой болезни, врач рекомендует перейти на правильное питание и избегать жиров в больших количествах. Кроме того, следует проходить хотя бы по 10 тысяч шагов в день, чтобы добавить небольшую физическую нагрузку, отказаться от курения и пить меньше алкоголя.
Люди, утверждает кардиохирург, быстро отказываются от своих зависимостей, если побывают на операционном столе: единственным способом почистить и восстановить кровоток является проведение аортокоронарного шунтирования или стентирования. Но чтобы не довести до этого, следует регулярно проходить диспансеризацию и при необходимости принимать прописанные врачом лекарства.