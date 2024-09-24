Страдают в основном мужчины? Врач предупредил об опасной болезни

Чтобы обезопасить себя от этой болезни, врач рекомендует перейти на правильное питание и избегать жиров в больших количествах. Кроме того, следует проходить хотя бы по 10 тысяч шагов в день, чтобы добавить небольшую физическую нагрузку, отказаться от курения и пить меньше алкоголя.