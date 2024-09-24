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Posted 24 сентября, 10:52

Published 24 сентября, 10:52

Modified 24 сентября, 10:52

Updated 24 сентября, 10:52

Ишемическая болезнь сердца особенно опасна для мужчин

Страдают в основном мужчины? Врач предупредил об опасной болезни

24 сентября 2024, 10:52
Фото: Изображение Midjourney
Ишемическая болезнь сердца особенно опасна для мужчин

Белгородский врач рассказал об опасной для мужчин болезни сердца

Сюжет
Медицина
Чаще всего ишемической болезнью сердца страдают мужчины, утверждает белгородский кардиохирург. О том, как заболевание проявляется, к каким последствиям ведёт и как можно себя обезопасить, читайте в тексте Бел.Ру.

По заявлению белгородского кардиохирурга Алексея Павлова, на сегодняшний день самым распространённым заболеванием сердца является ишемическая болезнь. Из-за неё сердечные мышцы не получают достаточное количество питания. Распознать болезнь можно по боли за грудиной при физической или эмоциональной нагрузке.

«В зоне риска в первую очередь мужчины. В развитии заболевания играют большую роль наследственность и образ жизни. Неправильное питание ведёт к нарушению обмена жиров, так называемого липидного обмена. Добавляем сюда курение, которое очень вредно влияет на сосуды и низкую физическую активность. С каждым фактором по отдельности организм ещё может как-то пытаться справиться, но такой образ жизни в целом обязательно ведёт к ишемической болезни сердца», — отметил врач.

При этом из-за болезни на сердце образуются атеросклеротические бляшки, которые разрываются в результате стресса или физического напряжения и превращаются в тромбы.

Чтобы обезопасить себя от этой болезни, врач рекомендует перейти на правильное питание и избегать жиров в больших количествах. Кроме того, следует проходить хотя бы по 10 тысяч шагов в день, чтобы добавить небольшую физическую нагрузку, отказаться от курения и пить меньше алкоголя.

Люди, утверждает кардиохирург, быстро отказываются от своих зависимостей, если побывают на операционном столе: единственным способом почистить и восстановить кровоток является проведение аортокоронарного шунтирования или стентирования. Но чтобы не довести до этого, следует регулярно проходить диспансеризацию и при необходимости принимать прописанные врачом лекарства.

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#Александра Склярова#Медицина#Здоровье#Сердце#Кардиохирург#Ишемическая болезнь
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