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Posted 16 сентября, 09:45

Published 16 сентября, 09:45

Modified 16 сентября, 09:45

Updated 16 сентября, 09:45

Ученые предупредили о важности раннего обнаружения болезни Альцгеймера

Ученые предупредили о важности раннего обнаружения болезни Альцгеймера

16 сентября 2024, 09:45
Фото: Изображение Midjourney
Чем раньше диагностировать болезнь Альцгеймера и начать лечение, тем медленнее будет прогрессировать это неизлечимое заболевание. Ученые выделили три основных симптома, по которым можно узнать о начале проблем в работе мозга.

При обнаружении хотя бы одного из этих признаков следует обратиться за медицинской помощью.

Как передает newkhakasiya.online, человек с развивающейся болезнью Альцгеймера в первую очередь может столкнуться с трудностями в запоминании информации, особенно новой. Например, он может забывать о назначенных встречах, платежах или даже о пути домой.

Помимо проблем с памятью, больной испытывает трудности с выполнением привычных действий, а также с речью. Так, на ранних стадиях болезни Альцгеймера у пациентов могут возникнуть сложности с подбором слов и склонность к повторению одних и тех же фраз во время разговора.

В процессе прогрессирования заболевания люди могут потерять ориентацию во времени и пространстве, испытывать сложности с определением расстояний, принимать необдуманные решения, а также отдаляться от родных и близких.

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