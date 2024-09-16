Ученые предупредили о важности раннего обнаружения болезни Альцгеймера

Помимо проблем с памятью, больной испытывает трудности с выполнением привычных действий, а также с речью. Так, на ранних стадиях болезни Альцгеймера у пациентов могут возникнуть сложности с подбором слов и склонность к повторению одних и тех же фраз во время разговора.