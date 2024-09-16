Ученые предупредили о важности раннего обнаружения болезни Альцгеймера

Posted 16 сентября, 09:45
Published 16 сентября, 09:45
Modified 16 сентября, 09:45
Updated 16 сентября, 09:45
При обнаружении хотя бы одного из этих признаков следует обратиться за медицинской помощью.
Как передает newkhakasiya.online, человек с развивающейся болезнью Альцгеймера в первую очередь может столкнуться с трудностями в запоминании информации, особенно новой. Например, он может забывать о назначенных встречах, платежах или даже о пути домой.
Помимо проблем с памятью, больной испытывает трудности с выполнением привычных действий, а также с речью. Так, на ранних стадиях болезни Альцгеймера у пациентов могут возникнуть сложности с подбором слов и склонность к повторению одних и тех же фраз во время разговора.
В процессе прогрессирования заболевания люди могут потерять ориентацию во времени и пространстве, испытывать сложности с определением расстояний, принимать необдуманные решения, а также отдаляться от родных и близких.