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Posted 3 октября, 10:27

Published 3 октября, 10:27

Modified 3 октября, 10:27

Updated 3 октября, 10:27

Гладков рассказал, чему юные белгородцы научатся на новой смене центра «Воин»

Гладков рассказал, чему юные белгородцы научатся на новой смене центра «Воин»

3 октября 2024, 10:27
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Хорошие новости
Прошлая смена в Губкине закончилась всего пару дней назад, но в центре уже организовали следующую. Её учениками стали 300 юных белгородцев. О том, чему их научат за две недели, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В Губкинском округе стартовала новая смена проекта «Воин»: на этот раз участие в ней принимают порядка 300 школьников и студентов из приграничных муниципалитетов Белгородской области.

«Будем помогать им становиться настоящими мужчинами, патриотами своей страны. Будем учить их тактике ведения боя, военной тактической медицине, управлению беспилотными летательными аппаратами. Очень хотел бы, чтобы это им в жизни не пригодилось. Но в нашей с вами ситуации у них этот навык должен быть», — отметил Вячеслав Гладков.

Смена продлится две недели. За это время молодые ребята также научатся навыкам тактической, инженерной и огневой подготовки, рукопашного и ножевого боя, а также организации связи.

Напомним, что прошлая смена проекта в Губкине длилась с 16 по 19 сентября. В ней также проходили обучение 300 юных белгородцев. Всего на территории региона обучение в филиалах центра прошли уже более 3,5 тысяч девушек и парней.

Гладков поделился итогами работы патриотического центра «Воин»
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#Александра Склярова#Белгородская область#Смена#Белгород#Вячеслав Гладков#Воин#Хорошие новости
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