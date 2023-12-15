Гладков поделился итогами работы патриотического центра «Воин»

Posted Сегодня, 16:10
Published Сегодня, 16:10
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Updated Сегодня, 16:12
Губернатор Вячеслав Гладков поделился итогами работы военно-спортивного патриотического центра «Воин» на территории Белгородской области. 15 декабря завершается смена в центре.
Как отметил глава региона, проект по созданию центра ранее поддержал президент Владимир Путин. Белгородская область стала одним из 12 пилотных регионов в России. Более того, область начала тиражировать проект и на муниципальном уровне. На текущий момент центр открылся в 12 муниципалитетах. Туда пришли порядка 2,5 тыс. детей.
Уверен, что воспоминания о нахождении и обучении в центре останутся с нашими детьми на всю жизнь и те навыки, которые уже сформированы, кому-то пригодятся. Мальчишкам, в первую очередь, которые будут служить в Вооружённых силах РФ, но главное — это боевая выручка, взаимопомощь, уважение к людям, любовь к нашей великой стране.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Также глава региона добавил, что работа центра в основном направлена на патриотическое воспитание.
Напомним, с нового учебного года в белгородских школах основы безопасности жизнедеятельности преобразуются в новый предмет. Как ранее говорил глава областного минобра Андрей Милёхин, это будут «основы защиты Родины».