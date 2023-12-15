Гладков поделился итогами работы патриотического центра «Воин»

Как отметил глава региона, проект по созданию центра ранее поддержал президент Владимир Путин. Белгородская область стала одним из 12 пилотных регионов в России. Более того, область начала тиражировать проект и на муниципальном уровне. На текущий момент центр открылся в 12 муниципалитетах. Туда пришли порядка 2,5 тыс. детей.