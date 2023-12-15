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Фото сгенерировано нейросетью

Гладков поделился итогами работы патриотического центра «Воин»

15 декабря 2023, 16:10
Фото: Midjourney
Фото сгенерировано нейросетью
15 декабря в Белгороде завершается смена в военно-спортивном патриотическом центре «Воин». Проект ранее поддержал президент России Владимир Путин, рассказал Вячеслав Гладков в утреннем обращении.

Губернатор Вячеслав Гладков поделился итогами работы военно-спортивного патриотического центра «Воин» на территории Белгородской области. 15 декабря завершается смена в центре.

Как отметил глава региона, проект по созданию центра ранее поддержал президент Владимир Путин. Белгородская область стала одним из 12 пилотных регионов в России. Более того, область начала тиражировать проект и на муниципальном уровне. На текущий момент центр открылся в 12 муниципалитетах. Туда пришли порядка 2,5 тыс. детей.

Уверен, что воспоминания о нахождении и обучении в центре останутся с нашими детьми на всю жизнь и те навыки, которые уже сформированы, кому-то пригодятся. Мальчишкам, в первую очередь, которые будут служить в Вооружённых силах РФ, но главное — это боевая выручка, взаимопомощь, уважение к людям, любовь к нашей великой стране.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Также глава региона добавил, что работа центра в основном направлена на патриотическое воспитание.

Напомним, с нового учебного года в белгородских школах основы безопасности жизнедеятельности преобразуются в новый предмет. Как ранее говорил глава областного минобра Андрей Милёхин, это будут «основы защиты Родины».

С нового учебного года в школах Белгородской области появится новый предмет
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#Белгородская область#Владимир Путин#Патриотический#Центр#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Андрей Милёхин#Воин
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