Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:56

Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

Останки солдат

Пулемётные ленты и нагрудный знак: под Белгородом нашли останки двоих бойцов

4 декабря 2023, 12:56
Фото: группа ВК "Музей-заповедник "Прохоровское поле""
Останки солдат

В Белгородской области нашли останки двоих воинов Красной Армии

В День неизвестного солдата члены поисковых клубов обнаружили останки двоих воинов Красной Армии. Кем являлись погибшие, пока не известно, сообщили в группе музея-заповедника «Прохоровское поле».

Сотрудники музея-заповедника «Прохоровское поле» сообщили об обнаружении останков двоих неизвестных солдат Красной Армии. Их нашли возле совхоза «Комсомолец». В июле 1943 года в этом месте состоялись жестокие бои.

Останки нашли члены поисковых клубов «Огненная дуга» и «Фронт» в День неизвестного солдата. Рядом с ними обнаружены несколько пулемётных лент и знак «Гвардия» — это значит, что солдат отметили высокими званиями.

Личности найденных пока не известны.

Напомним, что на месте будущего Белого квартала тоже нашли человеческие останки. Они датированы началом XVIII века.

Останки солдатОстанки солдат
Останки солдатОстанки солдат
Найденные пулемётные лентыНайденные пулемётные ленты
Найденный нагрудный знак "Гвардия"Найденный нагрудный знак "Гвардия"
Члены поисковых клубовЧлены поисковых клубов
Останки солдат
Фото: группа ВК "Музей-заповедник "Прохоровское поле""
Череп ребёнка нашли во время раскопок Белого квартала в Белгороде
Узнать подробнее
Читайте также:
Останки убитых несколько лет назад белгородок до сих пор не могут найтиСтарооскольские оперативники обнаружили останки пропавшего в 2016 году мужчиныВ Белгородской области нашли останки убитого мужчины. Он пропал ещё в 2016 году
#Белгородская область#Человеческие останки#Красная армия#Белгород#Комсомольский#Воины#Александра Склярова
Подпишитесь
Цемзавод отказался комментировать задержание гендиректора Эдуарда Андросова
Сегодня, 12:11
Оснований нет: горсовет Белгорода — о лишении директора цемзавода мандата депутата
Сегодня, 15:09
Минус купол: бывший клуб «Форум» начали разбирать для открытия IT-школы
Сегодня, 11:05
Клиенты Белгородэнергосбыта все чаще предпочитают безналичный расчет
Сегодня, 14:35
Видео. Одна готова: в Белгородской области появляются первые наряженные ёлки
Сегодня, 09:34
Ползти, нельзя идти: белгородцы продолжают страдать из-за льда на дорогах и тротуарах
Сегодня, 12:21