Пулемётные ленты и нагрудный знак: под Белгородом нашли останки двоих бойцов

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Сотрудники музея-заповедника «Прохоровское поле» сообщили об обнаружении останков двоих неизвестных солдат Красной Армии. Их нашли возле совхоза «Комсомолец». В июле 1943 года в этом месте состоялись жестокие бои.
Останки нашли члены поисковых клубов «Огненная дуга» и «Фронт» в День неизвестного солдата. Рядом с ними обнаружены несколько пулемётных лент и знак «Гвардия» — это значит, что солдат отметили высокими званиями.
Личности найденных пока не известны.
Напомним, что на месте будущего Белого квартала тоже нашли человеческие останки. Они датированы началом XVIII века.