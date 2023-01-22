В Белгородской области нашли останки убитого мужчины. Он пропал ещё в 2016 году

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 14:46
Updated Сегодня, 14:46
В группе поиска, посвящённой убитым несколько лет назад Екатерине Кузьминой и Наталье Малаховой, появилась запись, что 19 января в районе села Куньи нашли человеческие останки. Их отправили на экспертизу. Как оказалось, это был пропавший ещё в марте 2016 года житель Старооскольского горокруга. Ему было 36 лет.
По информации регионального следкома, в день трагедии несколько лет назад четверо мужчин, в том числе пострадавший, выпивали. Застолье переросло в ссору, в результате которой трое обвиняемых избили мужчину до смерти. От тела собутыльники избавились.
Избавились соучастники и от машины, на которой приехал оскольчанин. Как сообщили в региональном УМВД, его ВАЗ-21053 нашли только в 2019 году. Автомобиль обнаружили в Губкине. Спустя несколько лет нашли часть останков мужчины. Поиски до сих пор продолжаются.
Уголовное дело по факту исчезновения оскольчанина возбудили ещё в 2016 году. Троих подозреваемых задержали. Старооскольский районный суд постановил заключить их под стражу.