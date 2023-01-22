Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:44

Published Сегодня, 14:44

Modified Сегодня, 14:46

Updated Сегодня, 14:46

В Белгородской области нашли останки убитого мужчины. Он пропал ещё в 2016 году

Сегодня, 14:44
Фото: 1MI

Полиция и СК раскрыли совершённое ещё в 2016 году убийство белгородца

36-летний житель Старооскольского горокруга в день трагедии выпивал с друзьями, но застолье закончилось ссорой. Приятели до смерти избили пострадавшего. Его машину нашли в 2019 году в Губкине. Спустя несколько лет в Старооскольском горокруге обнаружили его останки. Задержано трое подозреваемых.

В группе поиска, посвящённой убитым несколько лет назад Екатерине Кузьминой и Наталье Малаховой, появилась запись, что 19 января в районе села Куньи нашли человеческие останки. Их отправили на экспертизу. Как оказалось, это был пропавший ещё в марте 2016 года житель Старооскольского горокруга. Ему было 36 лет.

По информации регионального следкома, в день трагедии несколько лет назад четверо мужчин, в том числе пострадавший, выпивали. Застолье переросло в ссору, в результате которой трое обвиняемых избили мужчину до смерти. От тела собутыльники избавились.

Избавились соучастники и от машины, на которой приехал оскольчанин. Как сообщили в региональном УМВД, его ВАЗ-21053 нашли только в 2019 году. Автомобиль обнаружили в Губкине. Спустя несколько лет нашли часть останков мужчины. Поиски до сих пор продолжаются.

Уголовное дело по факту исчезновения оскольчанина возбудили ещё в 2016 году. Троих подозреваемых задержали. Старооскольский районный суд постановил заключить их под стражу.

С белгородки сняли обвинения в убийстве сестры после решений суда и присяжных
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде задержали членов культа убийств с ножами и битамиВ Белгороде будут судить мужчину за случайное убийство женыВ белгородском следкоме раскрыли подробности двух убийств в Старом Осколе
#Инна Рогова#Происшествия#Криминал#Новости Старого Оскола#Белгородская область#Старооскольский городской округ#Убийство#Пропавший#Останки#Застолье#Автомобиль#Задержание
Подпишитесь
При обстреле в Белгородской области взрывной волной выбило стёкла в двух домах
Сегодня, 13:02
Маме погибшего молодого бойца передали орден Мужества, вручённый её сыну посмертно
Сегодня, 08:10
Долгожданную для белгородцев автобусную остановку поставили не на той стороне дороги
Сегодня, 12:02
В Белгородской области за год стало больше сменивших имена людей
Сегодня, 09:37
«Не говори маме»: медик сделала прививку ребёнку в Белгороде без согласия родителей
Сегодня, 14:07
Пока не встаёт, но организм крепкий: ветврачи рассказали о состоянии пса-героя Кубика
Сегодня, 07:36