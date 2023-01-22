В Белгородской области нашли останки убитого мужчины. Он пропал ещё в 2016 году

В группе поиска, посвящённой убитым несколько лет назад Екатерине Кузьминой и Наталье Малаховой, появилась запись, что 19 января в районе села Куньи нашли человеческие останки. Их отправили на экспертизу. Как оказалось, это был пропавший ещё в марте 2016 года житель Старооскольского горокруга. Ему было 36 лет.