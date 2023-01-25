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Старооскольские оперативники обнаружили останки пропавшего в 2016 году мужчины

25 января 2023, 19:40
Фото: 1MI
Приятели захоронили останки старооскольца в Курской области, сообщили в пресс-службе УМВД России по Старому Осколу.

Житель села Федосеевка в 2016 году выпивал с друзьями, но в конце застолья между ними завязалась ссора. После этого 36-летнего старооскольца никто не видел, а о том, что с ним произошло, стало известно только сейчас.

В начале января сотрудники УМВД России по Старому Осколу задержали трёх местных жителей, которые в 2016 году выпивали с пропавшим. Свою вину они признали и сообщили, что захоронили тело пропавшего мужчины на территории Курской области.

Останки старооскольца искали на протяжении недели с участием волонтёров, кинологов и с использованием специальной техники. О проделанной поисковой работе сообщили в пресс-службе УМВД России по Старому Осколу.

Пришлось проделать большую работу, поскольку ландшафт за эти годы сильно изменился. Кроме того, в месте, где проводились поиски, несколько лет назад произошел пожар. Несмотря на это, останки удалось обнаружить. Они изъяты и будут направлены на экспертизу.
пояснили в пресс-службе УМВД России по Старому Осколу.

 

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