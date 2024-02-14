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Posted Вчера, 13:08

Published Вчера, 13:08

Modified Вчера, 13:10

Updated Вчера, 13:10

В Белгороде почтили память воинов-афганцев

Более 4 тысяч ветеранов боевых действий проживает в Белгороде

14 февраля 2024, 13:08
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
В Белгороде почтили память воинов-афганцев

В Белгороде почтили память воинов, погибших за пределами страны

В областном центре возложили цветы в память о погибших бойцах. Мероприятие приурочили к годовщине вывода советских войск с территории Афганистана. Всего же в городе проживает более 4 тыс. ветеранов боевых действий, сообщил мэр Валентин Демидов.

В Белгороде почтили память участников боевых действий, погибших за пределами страны. В областном центре возложили цветы в честь погибших военнослужащих во время войны в Афганистане.

15 февраля 1989 года из Афганистана вывели советские войска. Солдаты вернулись домой. За десятилетнюю афганскую войну погибло порядка 15 тыс. российских воинов.

Этот день навсегда в нашем сердце. Мы отдаём дань памяти всем воинам, погибшим в вооружённых конфликтах за рубежом.
Валентин Демидов, мэр Белгорода

В областном центре проживает более 4 тыс. ветеранов боевых действий, в том числе свыше 1 тыс. участников афганской войны.

Напомним, год назад в Белгороде открыли новый комплекс в память о погибших воинах-афганцах. Мемориал появился в микрорайоне Черёмушки между домом № 51а на улице Садовой и школой № 27.

В Белгороде почтили память воинов-афганцевВ Белгороде почтили память воинов-афганцев
В Белгороде почтили память воинов-афганцевВ Белгороде почтили память воинов-афганцев
В Белгороде почтили память воинов-афганцевВ Белгороде почтили память воинов-афганцев
В Белгороде почтили память воинов-афганцевВ Белгороде почтили память воинов-афганцев
В Белгороде почтили память воинов-афганцевВ Белгороде почтили память воинов-афганцев
В Белгороде почтили память воинов-афганцевВ Белгороде почтили память воинов-афганцев
В Белгороде почтили память воинов-афганцевВ Белгороде почтили память воинов-афганцев
В Белгороде почтили память воинов-афганцевВ Белгороде почтили память воинов-афганцев
В Белгороде почтили память воинов-афганцев
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
В Белгороде открыли новый комплекс в память о погибших воинах-афганцах
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