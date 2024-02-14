Более 4 тысяч ветеранов боевых действий проживает в Белгороде

Posted Вчера, 13:08
Published Вчера, 13:08
Modified Вчера, 13:10
Updated Вчера, 13:10
В Белгороде почтили память участников боевых действий, погибших за пределами страны. В областном центре возложили цветы в честь погибших военнослужащих во время войны в Афганистане.
15 февраля 1989 года из Афганистана вывели советские войска. Солдаты вернулись домой. За десятилетнюю афганскую войну погибло порядка 15 тыс. российских воинов.
Этот день навсегда в нашем сердце. Мы отдаём дань памяти всем воинам, погибшим в вооружённых конфликтах за рубежом.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
В областном центре проживает более 4 тыс. ветеранов боевых действий, в том числе свыше 1 тыс. участников афганской войны.
Напомним, год назад в Белгороде открыли новый комплекс в память о погибших воинах-афганцах. Мемориал появился в микрорайоне Черёмушки между домом № 51а на улице Садовой и школой № 27.