Более 4 тысяч ветеранов боевых действий проживает в Белгороде

В Белгороде почтили память воинов, погибших за пределами страны

В областном центре возложили цветы в память о погибших бойцах. Мероприятие приурочили к годовщине вывода советских войск с территории Афганистана. Всего же в городе проживает более 4 тыс. ветеранов боевых действий, сообщил мэр Валентин Демидов.