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Published Сегодня, 14:43

Modified Сегодня, 14:45

Updated Сегодня, 14:45

В Белгороде почтили память воинов-афганцев

15 февраля 2023, 14:43
Фото: правительство Белгородской области
На Музейной площади в областном центре прошёл традиционный митинг. К мемориалам в честь военнослужащих возложили цветы. Фоторепортаж представило региональное правительство.

15 февраля в Белгороде почтили память воинов-интернационалистов. В этот день отметили 34-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана. Война длилась десять лет.

Сегодня состоялся традиционный митинг на Музейной площади. Его посетили ветераны-афганцы, родственники погибших военных, представители военно-патриотических организаций и органов власти.

Участники возложили цветы к мемориальному комплексу, который открыли в Белгороде в 1997 году. На нём увековечили имена уроженцев Белгородской области, которые погибли в Афганской войне. Чтят память не только воинов-афганцев, но и участников боевых действий в Африке, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии.

Фото: правительство Белгородской области
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Новости Белгорода#Общество#Афганцы#Ветераны-афганцы#Военные
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