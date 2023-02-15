В Белгороде почтили память воинов-афганцев

Участники возложили цветы к мемориальному комплексу, который открыли в Белгороде в 1997 году. На нём увековечили имена уроженцев Белгородской области, которые погибли в Афганской войне. Чтят память не только воинов-афганцев, но и участников боевых действий в Африке, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии.