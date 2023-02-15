В Белгороде почтили память воинов-афганцев

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
15 февраля в Белгороде почтили память воинов-интернационалистов. В этот день отметили 34-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана. Война длилась десять лет.
Сегодня состоялся традиционный митинг на Музейной площади. Его посетили ветераны-афганцы, родственники погибших военных, представители военно-патриотических организаций и органов власти.
Участники возложили цветы к мемориальному комплексу, который открыли в Белгороде в 1997 году. На нём увековечили имена уроженцев Белгородской области, которые погибли в Афганской войне. Чтят память не только воинов-афганцев, но и участников боевых действий в Африке, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии.