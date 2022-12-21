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В Белгороде увековечат память 18 воинов-афганцев

Сегодня, 10:42
Фото: 1MI
Мемориальные таблички установят вдоль пешеходной дорожки между домом по улице Садовой, 51 и школой № 27.

Во время 56-й сессии горсовета депутаты приняли решение установить 18 мемориальных табличек воинам-афганцам. На табличках будет нанесена краткая информация о каждом из воинов. Мемориальный комплекс установят вдоль пешеходной дорожки между домом № 51 по улице Садовой и школой № 27.

Как отметила начальник управления культуры администрации Белгорода Ольга Лесных, с 1979 по 1989 гг. в боевых действиях в Афганистане приняли участие 3 383 жителя области, 82 из них погибли, 746 человек награждены орденами и медалями за проявленные смелость и героизм.

Также чиновница добавила, что в 1995 году вблизи музея-диорамы был открыт памятник погибшим в Афганистане. На мемориальных плитах были высечены имена 82 жителей области, не вернувшихся с войны. В 2022 году было принято решение обустроить в Белгороде аллею в честь воинов-интернационалистов.

Стоит отметить, что работы обойдутся в 2,08 млн рублей. Исполнителя контракта определят 21 декабря.

Каким будет новый мемориальный комплекс в честь воинов-афганцев в Белгороде
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#Алина Харина#Общество#Новости Белгорода#Белгородская область#Афганцы#Памятники#Горсовет#Депутаты
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