В Белгороде увековечат память 18 воинов-афганцев

Также чиновница добавила, что в 1995 году вблизи музея-диорамы был открыт памятник погибшим в Афганистане. На мемориальных плитах были высечены имена 82 жителей области, не вернувшихся с войны. В 2022 году было принято решение обустроить в Белгороде аллею в честь воинов-интернационалистов.