В Белгороде открыли новый комплекс в память о погибших воинах-афганцах

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
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В Белгороде открыли мемориальный комплекс «В честь воинов, погибших в Афганистане в 1979–1989 годы». Располагается он в микрорайоне Черёмушки между домом № 51а на улице Садовой и школой № 27. На пешеходной дорожке установили 18 памятных табличек с именами воинов-интернационалистов.
Воплотили идею по созданию комплекса в рамках проекта «Решаем вместе». Увековечить память военнослужащих решили ещё в декабре.
К памятной дате также вышел третий тираж книги «Афган. Это в сердце моём живёт». В неё добавили и имена погибших в ходе СВО белгородцев.
Ранее сообщалось, что на памятную аллею потратят 2 млн рублей. Интересно, что подрядчика должны были определить 21 декабря 2022 года, однако в мэрии не объяснили, почему работы на Аллее Памяти начались до окончания торгов.
Дело в том, что в Сети уже до 16 декабря начали публиковать фотографии с установленными плитами. Всего установили 18 памятных табличек, на которые нанесли краткую информацию о каждом из воинов.