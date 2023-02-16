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В Белгороде открыли новый комплекс в память о погибших воинах-афганцах

16 февраля 2023, 08:31
Фото: Белгородский горсовет
Появился мемориал в микрорайоне Черёмушки между домом № 51а на улице Садовой и школой № 27. На пешеходной дорожке установили 18 памятных табличек с именами погибших военнослужащих, сообщили в горсовете.

В Белгороде открыли мемориальный комплекс «В честь воинов, погибших в Афганистане в 1979–1989 годы». Располагается он в микрорайоне Черёмушки между домом № 51а на улице Садовой и школой № 27. На пешеходной дорожке установили 18 памятных табличек с именами воинов-интернационалистов.

Воплотили идею по созданию комплекса в рамках проекта «Решаем вместе». Увековечить память военнослужащих решили ещё в декабре.

К памятной дате также вышел третий тираж книги «Афган. Это в сердце моём живёт». В неё добавили и имена погибших в ходе СВО белгородцев. 

Ранее сообщалось, что на памятную аллею потратят 2 млн рублей. Интересно, что подрядчика должны были определить 21 декабря 2022 года, однако в мэрии не объяснили, почему работы на Аллее Памяти начались до окончания торгов.

Дело в том, что в Сети уже до 16 декабря начали публиковать фотографии с установленными плитами. Всего установили 18 памятных табличек, на которые нанесли краткую информацию о каждом из воинов.

Фото: Белгородский горсовет
В мэрии не объяснили, почему работы на Аллее Памяти начались до окончания торгов
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Новости Белгорода#Город#Общество#Мемориальный комплекс#Афганцы
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