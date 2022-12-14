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Каким будет новый мемориальный комплекс в честь воинов-афганцев в Белгороде

Сегодня, 08:22
Фото: УКС администрации Белгорода

Допработы на новой аллее в честь воинов-афганцев в Белгороде обойдутся в 2 млн рублей

Дополнительные работы по обустройству аллеи в память об участниках боевых действий в Афганистане обойдутся в 2,08 млн рублей. Подрядчика определят 21 декабря, следует из данных, опубликованных на сайте госзакупок.

В Белгороде обустроят Аллею Памяти в честь воинов-интернационалистов. Работы обойдутся в 2,08 млн рублей. Исполнителя определят 21 декабря.

Аллея появится вдоль пешеходной дорожки между домом № 51 по улице Садовой и школой № 27. Ранее проект решения опубликовал белгородский горсовет. Предлагалось увековечить память 18 военнослужащих, участвовавших в боевых действиях в Афганистане.

Заказчиком выступает управление капитального строительства при городской администрации. Согласно контракту, подрядчик должен завершить работы за пять дней. В техническом задании указано, что от исполнителя требуется выполнить подготовительные работы, уложить плитку, высадить деревья, установить малые архитектурные формы, закладной камень и таблички.

Помимо этого, в документации есть эскизы будущей аллеи. 

Фото: УКС администрации Белгорода
В Белгороде хотят увековечить память 18 воинов-афганцев
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#Наталья Корявых#Город#Новости Белгорода#Белгород#Белгородская область#Аллея#Госзакупки#Афганцы#Обустройство#Мемориальный комплекс
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