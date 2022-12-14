Каким будет новый мемориальный комплекс в честь воинов-афганцев в Белгороде

Помимо этого, в документации есть эскизы будущей аллеи.

Заказчиком выступает управление капитального строительства при городской администрации. Согласно контракту, подрядчик должен завершить работы за пять дней. В техническом задании указано, что от исполнителя требуется выполнить подготовительные работы, уложить плитку, высадить деревья, установить малые архитектурные формы, закладной камень и таблички.

Аллея появится вдоль пешеходной дорожки между домом № 51 по улице Садовой и школой № 27. Ранее проект решения опубликовал белгородский горсовет. Предлагалось увековечить память 18 военнослужащих, участвовавших в боевых действиях в Афганистане.

В Белгороде обустроят Аллею Памяти в честь воинов-интернационалистов. Работы обойдутся в 2,08 млн рублей. Исполнителя определят 21 декабря.

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