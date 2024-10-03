Белгородцев призывают раскрывать местоположение систем ПВО? Что происходит

Posted 3 октября, 14:01
Published 3 октября, 14:01
Modified 3 октября, 14:01
Updated 3 октября, 14:01
В Сети распространился новый фейк: якобы губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков просит жителей сообщать о местонахождении ПВО из-за угрозы кибератак. Утверждается, что такие сообщения получили некоторые белгородцы.
Однако Telegram-канал «Война с фейками. Белгород» отмечает, что информация ложная. Доказательств этому несколько:
Кроме того, власти никогда не будут просить жителей раскрывать местоположение средств ПВО, поскольку ВСУ могут целенаправленно по ним ударить.