Белгородцев призывают раскрывать местоположение систем ПВО? Что происходит

Белгородцев предупредили о фейковой СМС-рассылке

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Некоторым белгородцам разослали сообщение с информацией о необходимости раскрытия местоположения систем ПВО. Сделать это нужно якобы из-за кибератак. Однако вся информация, указанная в сообщении, ложная.