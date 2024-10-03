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Posted 3 октября, 14:01

Published 3 октября, 14:01

Modified 3 октября, 14:01

Updated 3 октября, 14:01

Раскрывать местонахождение установок ПВО категорически нельзя

Белгородцев призывают раскрывать местоположение систем ПВО? Что происходит

3 октября 2024, 14:01
Фото: 1MI
Раскрывать местонахождение установок ПВО категорически нельзя

Белгородцев предупредили о фейковой СМС-рассылке

Сюжет
Новости Белгорода
Некоторым белгородцам разослали сообщение с информацией о необходимости раскрытия местоположения систем ПВО. Сделать это нужно якобы из-за кибератак. Однако вся информация, указанная в сообщении, ложная.

В Сети распространился новый фейк: якобы губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков просит жителей сообщать о местонахождении ПВО из-за угрозы кибератак. Утверждается, что такие сообщения получили некоторые белгородцы.

Однако Telegram-канал «Война с фейками. Белгород» отмечает, что информация ложная. Доказательств этому несколько:

  • номер телефона, с которого приходят СМС, начинается на +7 (778) — это казахстанские номера;
  • если бы информация была правдивой, то она появилась бы на официальных каналах или в официальном приложении МЧС.

Кроме того, власти никогда не будут просить жителей раскрывать местоположение средств ПВО, поскольку ВСУ могут целенаправленно по ним ударить.

Сообщение, которое рассылают белгородцамСообщение, которое рассылают белгородцам
Сообщение, которое рассылают белгородцам. Фото: Telegram-канал «Война с фейками. Белгород»
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Фейковые новости#Фейки#Система ПВО
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