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Published Сегодня, 06:57

Modified Сегодня, 06:59

Updated Сегодня, 06:59

Телефонные мошенники хотят посеять панику среди белгородцев.

Фейк: оперштаб обзванивает белгородцев и предупреждает об эвакуации

14 августа 2024, 06:57
Фото: Изображение Midjourney
Телефонные мошенники хотят посеять панику среди белгородцев.

В Белгородской области опровергли фейк об эвакуации

В социальных сетях местные жители сообщили о том, что им звонят якобы сотрудники оперативного штаба Белгородской области и сообщают о скорой эвакуации. Информация ложная, её распространяют мошенники, сообщил Telegram-канал «Война с фейками. Белгород».

Номер, с которого звонят белгородцам, начинается с префикса +1. Это код для телефонной связи Соединённых Штатов Америки. Телефонные мошенники, чтобы скрыть свои реальные номера, подменили их с помощью IP-телефонии. В России начальный код у мобильных номеров +7.

Любую подобную информацию в случае необходимости распространяют через официальные каналы. Например, через мобильное приложение, СМС и аккаунты МЧС в социальных сетях и мессенджерах или на страницах губернатора и правительства региона. Доверять стоит только официальным источникам.

Фейковый номерФейковый номер
Фейковый номер
Фото: Telegram-канал «Война с фейками. Белгород»
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Мошенники#Новости Белгорода#Эвакуация#Белгород#Фейк#Оперштаб
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