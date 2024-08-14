Фейк: оперштаб обзванивает белгородцев и предупреждает об эвакуации

Номер, с которого звонят белгородцам, начинается с префикса +1. Это код для телефонной связи Соединённых Штатов Америки. Телефонные мошенники, чтобы скрыть свои реальные номера, подменили их с помощью IP-телефонии. В России начальный код у мобильных номеров +7.