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Вячеслав Гладков

Гладков попросил Путина перебросить бойцов из Запорожья на Белгородчину? Новый фейк

12 августа 2024, 14:30
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Вячеслав Гладков

В Сети появилось фейковое видео с Гладковым, сделанное с помощью нейросети

На видео губернатор якобы просит президента вывести войска из Запорожской области и перенаправить их в Курскую и Белгородскую области. Однако то, что видео — фейк, видно с первых кадров: рот Гладкова, когда он произносит слова, выглядит очень неестественно.

Новый фейк появился в Сети. В этот раз героем сделанного с помощью нейросети видео стал губернатор Вячеслав Гладков.

Неизвестные взяли за основу утренний «кружочек», который глава региона опубликовал в Telegram 12 августа. На оригинальной записи он говорит о ситуации с вывозом людей из Краснояружского района.

Однако в фейковом видео Гладков якобы обращается к президенту Владимиру Путину с просьбой вывести войска из Запорожской области и перебросить их в Белгородскую и Курскую области. Впрочем, о том, что запись — подделка, можно догадаться по первым же кадрам: губернатор говорит очень неестественно.

Добавим, что на прошлой неделе неизвестные подделали видео с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым. На записи он якобы звал в ополчение — видео тоже подделали с помощью нейросети, заявили в местном правительстве.

Фейковое видео с Вячеславом Гладковым
Видео: «Война с фейками. Белгород»
Украинская ДРГ на машине скорой помощи? Белгородцев и курян предупреждают о фейке
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