Гладков попросил Путина перебросить бойцов из Запорожья на Белгородчину? Новый фейк

Однако в фейковом видео Гладков якобы обращается к президенту Владимиру Путину с просьбой вывести войска из Запорожской области и перебросить их в Белгородскую и Курскую области. Впрочем, о том, что запись — подделка, можно догадаться по первым же кадрам: губернатор говорит очень неестественно.