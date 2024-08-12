Гладков попросил Путина перебросить бойцов из Запорожья на Белгородчину? Новый фейк

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
Новый фейк появился в Сети. В этот раз героем сделанного с помощью нейросети видео стал губернатор Вячеслав Гладков.
Неизвестные взяли за основу утренний «кружочек», который глава региона опубликовал в Telegram 12 августа. На оригинальной записи он говорит о ситуации с вывозом людей из Краснояружского района.
Однако в фейковом видео Гладков якобы обращается к президенту Владимиру Путину с просьбой вывести войска из Запорожской области и перебросить их в Белгородскую и Курскую области. Впрочем, о том, что запись — подделка, можно догадаться по первым же кадрам: губернатор говорит очень неестественно.
Добавим, что на прошлой неделе неизвестные подделали видео с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым. На записи он якобы звал в ополчение — видео тоже подделали с помощью нейросети, заявили в местном правительстве.