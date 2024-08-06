Гладков объявил об эвакуации Белгорода? В Сети появилось подозрительное видео

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
В Сети распространяется видеозапись, на которой очевидец снимает якобы транслируемое по радио обращение губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Из послания следует, что в ближайшее время из некоторых муниципалитетов региона начнут принудительно эвакуировать жителей.
«Я готов принять непростое решение. В приграничных районах Белгородской области, а также в Белгороде и Яковлевском городском округе до конца недели может быть объявлена принудительная эвакуация местных жителей. В связи с этим не будут работать магазины и государственные учреждения, возможны затруднения с доставкой продуктов, связью и электрикой», — сообщается в послании.
Из новости следует, что такое решение приняли из-за сложной оперативной обстановки и из-за переноса боевых действий в приграничье региона. В конце «губернатор» попросил жителей следить за информацией от МЧС и правоохранительных органов и не поддаваться панике.
Однако верить такому сообщению не стоит: голос по радио звучит подозрительно и мало похож на голос настоящего Гладкова. Кроме того, подобной информации нет ни в одном официальном источнике, включая официальную страницу губернатора.