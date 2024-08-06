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Published Сегодня, 13:33

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

В Сети появился новый фейк о принудительной эвакуации белгородцев

Гладков объявил об эвакуации Белгорода? В Сети появилось подозрительное видео

6 августа 2024, 13:33
Фото: 1MI

В Сети появился новый фейк о принудительной эвакуации белгородцев

Новый фейк пытаются распространить среди белгородцев. На этот раз губернатор якобы объявляет принудительную эвакуацию населения из-за переноса боевых действий на территорию Белгородской области. Видеозапись с «речью главы регионы» опубликовали в Telegram-канале «Шёпот Шебекино».

В Сети распространяется видеозапись, на которой очевидец снимает якобы транслируемое по радио обращение губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Из послания следует, что в ближайшее время из некоторых муниципалитетов региона начнут принудительно эвакуировать жителей.

«Я готов принять непростое решение. В приграничных районах Белгородской области, а также в Белгороде и Яковлевском городском округе до конца недели может быть объявлена принудительная эвакуация местных жителей. В связи с этим не будут работать магазины и государственные учреждения, возможны затруднения с доставкой продуктов, связью и электрикой», — сообщается в послании.

Из новости следует, что такое решение приняли из-за сложной оперативной обстановки и из-за переноса боевых действий в приграничье региона. В конце «губернатор» попросил жителей следить за информацией от МЧС и правоохранительных органов и не поддаваться панике.

Однако верить такому сообщению не стоит: голос по радио звучит подозрительно и мало похож на голос настоящего Гладкова. Кроме того, подобной информации нет ни в одном официальном источнике, включая официальную страницу губернатора.

Видеозапись с фейковой новостью
Видео: Telegram-канал «Шёпот Шебекино»
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