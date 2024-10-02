«Замужем»? Названа причина странного статуса на странице белгородского чиновника

После публикации замеченного казуса ответ дали в областном правительстве. Они заявили журналистам Бел.Ру, что Антоненко взломали. Именно взломщики изменили статус чиновника. В правительстве также отметили, что, помимо статуса, изменили и имя замгубернатора, однако это редакция Бел.Ру заметить не успела.