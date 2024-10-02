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Posted 2 октября, 10:33

Published 2 октября, 10:33

Modified 2 октября, 10:33

Updated 2 октября, 10:33

Неизвестные взломали страницу белгородского чиновника

«Замужем»? Названа причина странного статуса на странице белгородского чиновника

2 октября 2024, 10:33
Фото: Изображение Midjourney
Неизвестные взломали страницу белгородского чиновника

Белгородский чиновник Антоненко оказался «замужем» из-за взломщиков

Сюжет
Новости Белгорода
Врио замгубернатора Андрея Антоненко взломали, утверждают в областном правительстве. Такое заявление появилось после информации о том, что на странице чиновника статус семейного положения гласил о его «замужестве».

Этим утром редакция Бел.Ру заметила в Сети необычную информацию о временно исполняющем обязанности заместителя губернатора Белгородской области Андрее Антоненко. На его личной странице в социальной сети «ВКонтакте» стоял нестандартный для России статус семейного положения — почему-то чиновник оказался «замужем».

Личная страница АнтоненкоЛичная страница Антоненко
Личная страница Антоненко. Фото: bel.ru

После публикации замеченного казуса ответ дали в областном правительстве. Они заявили журналистам Бел.Ру, что Антоненко взломали. Именно взломщики изменили статус чиновника. В правительстве также отметили, что, помимо статуса, изменили и имя замгубернатора, однако это редакция Бел.Ру заметить не успела.

В настоящее время специалисты поменяли статус и имя чиновника и сейчас придумывают новые пароли от его страницы.

Личная страница АнтоненкоЛичная страница Антоненко
Личная страница Антоненко. Фото: bel.ru
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Министр#Взлом#Белгород#Андрей Антоненко
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