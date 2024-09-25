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Posted 25 сентября, 09:02

Published 25 сентября, 09:02

Modified 25 сентября, 09:02

Updated 25 сентября, 09:02

Иногда белгородская продукция стоит дешевле в других регионах

Почему белгородская продукция дешевле в других регионах? Ответил министр

25 сентября 2024, 09:02
Фото: 1MI
Иногда белгородская продукция стоит дешевле в других регионах

Белгородская продукция может быть дешевле в других регионах из-за опта

Сюжет
Новости Белгорода
Почему белгородские продукты можно купить дешевле в других регионах? Причину назвал в прямом эфире глава белгородского министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Ранее белгородка задавала в Сети вопрос о ценах на белгородские продукты в других регионах. По её словам, некоторые белгородские товары можно купить дешевле за пределами области.

Региональный министр сельского хозяйства и продовольствия Андрей Антоненко назвал причину.

«В данном случае в сетевые торговые предприятия федерального уровня белгородская продукция поступает не напрямую, а через их распределительные центры, которые отсутствуют на территории нашей области. В связи с большим объёмом закупаемой продукции крупным торговым сетям предоставляются дополнительные скидки», — объяснил министр.

Именно из-за этого цены в других регионах могут быть чуть ниже, нежели в области-производителе.

Цены на белгородскую свинину в Подмосковье ниже, чем в регионе-производителе?
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Цена#Стоимость#Продукты#Новости Белгорода#Торговые сети#Белгород#Андрей Антоненко
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