Почему белгородская продукция дешевле в других регионах? Ответил министр

Posted 25 сентября, 09:02
Published 25 сентября, 09:02
Modified 25 сентября, 09:02
Updated 25 сентября, 09:02
Ранее белгородка задавала в Сети вопрос о ценах на белгородские продукты в других регионах. По её словам, некоторые белгородские товары можно купить дешевле за пределами области.
Региональный министр сельского хозяйства и продовольствия Андрей Антоненко назвал причину.
«В данном случае в сетевые торговые предприятия федерального уровня белгородская продукция поступает не напрямую, а через их распределительные центры, которые отсутствуют на территории нашей области. В связи с большим объёмом закупаемой продукции крупным торговым сетям предоставляются дополнительные скидки», — объяснил министр.
Именно из-за этого цены в других регионах могут быть чуть ниже, нежели в области-производителе.