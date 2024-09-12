Цены на белгородскую свинину в Подмосковье ниже, чем в регионе-производителе?

Белгородцы просят объяснить разницу в ценах на свинину

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Отличие в стоимости заметила белгородка. По её словам, килограмм шеи свинины в Московской области стоит 480 рублей, а в Белгороде — все 590. При этом ранее власти региона отмечали, что максимальная цена на окорок свинины в приграничном регионе не превышает 450 рублей.