Цены на белгородскую свинину в Подмосковье ниже, чем в регионе-производителе?

Posted 12 сентября, 10:41
Published 12 сентября, 10:41
Modified 12 сентября, 10:41
Updated 12 сентября, 10:41
Белгородка, недавно вернувшаяся из Московской области, удивилась ценам на продукты в приграничном регионе. По её словам, в Подмосковье килограмм свинины прямиком из Белгородской области стоит 480 рублей, когда на Центральном рынке в регионе-производителе стоимость достигает 590 рублей.
«Как такое может быть?» — задалась вопросом женщина.
Её обращение заметил региональный министр сельского хозяйства и продовольствия Андрей Антоненко. Чиновник объяснил, что хозяйствующий субъект самостоятельно устанавливает цены на реализуемые товары. Стоимость формируется на основе производства товара, его хранения, доставки и реализации.
В то же время министр отметил, что в Белгородской области самая низкая стоимость на свинину среди регионов Центрального федерального округа.
«В ассортименте торговых предприятий присутствует свинина разной ценовой категории. Согласно данным Белгородстата, на территории Белгородской области цены на свинину одни из самых низких среди областей ЦФО. <…> В связи с большими объёмами закупаемой продукции производители предоставляют скидки крупным сетевым торговым предприятиям. Поэтому товары в сетевых магазинах могут быть дешевле, чем на рынках и небольших торговых объектах», — пояснил Антоненко.
Добавим, что самая низкая цена на свиной окорок, по данным губернатора Белгородской области, находится в посёлке Разумное Белгородского района — там стоимость килограмма не превышает 282 рублей. Самая высокая же цена — 450 рублей, — судя по информации властей, замечена в Красногвардейском районе.