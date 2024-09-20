За неделю в Белгородской области выросли цены сразу на все марки бензина

По данным на 16 сентября средняя стоимость бензина в Белгородской области составила 59,19 рубля за литр. По цене регион в ЦФО уже несколько месяцев опережают только Воронежская область, Подмосковье и Москва — 59,47 рубля, 60,93 рубля и 59,75 рубля соответственно.