За неделю в Белгородской области выросли цены сразу на все марки бензина

Posted 20 сентября, 13:47
Published 20 сентября, 13:47
Modified 20 сентября, 13:47
Updated 20 сентября, 13:47
По данным на 16 сентября средняя стоимость бензина в Белгородской области составила 59,19 рубля за литр. По цене регион в ЦФО уже несколько месяцев опережают только Воронежская область, Подмосковье и Москва — 59,47 рубля, 60,93 рубля и 59,75 рубля соответственно.
На этот раз повышение цен коснулось всех марок бензина. Так, стоимость АИ-92 достигла 53,32 рубля, АИ-95 — 58,20, а АИ-98 — 75,60 рубля. Дизельное топливо подорожало до 63,13 рубля.
Известно, что цена на АИ-92 выросла на 0,1%, на АИ-95 — на 0,12%, на АИ-98 — на 0,67% и на дизельное топливо — на 0,06%.
В соседней Курской области литр бензина в среднем стоит 57,02 рубля.