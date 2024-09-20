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Posted 20 сентября, 13:47

Published 20 сентября, 13:47

Modified 20 сентября, 13:47

Updated 20 сентября, 13:47

В Белгородской области продолжает дорожать бензин

За неделю в Белгородской области выросли цены сразу на все марки бензина

20 сентября 2024, 13:47
Фото: 1MI
В Белгородской области продолжает дорожать бензин
Сюжет
Бензин
За неделю цены в Белгородской области выросли на все марки бензина. Приграничный регион занимает четвёртое место по самой высокой стоимости топлива. Данными о динамике цен поделился Росстат.

По данным на 16 сентября средняя стоимость бензина в Белгородской области составила 59,19 рубля за литр. По цене регион в ЦФО уже несколько месяцев опережают только Воронежская область, Подмосковье и Москва — 59,47 рубля, 60,93 рубля и 59,75 рубля соответственно.

На этот раз повышение цен коснулось всех марок бензина. Так, стоимость АИ-92 достигла 53,32 рубля, АИ-95 — 58,20, а АИ-98 — 75,60 рубля. Дизельное топливо подорожало до 63,13 рубля.

Известно, что цена на АИ-92 выросла на 0,1%, на АИ-95 — на 0,12%, на АИ-98 — на 0,67% и на дизельное топливо — на 0,06%.

В соседней Курской области литр бензина в среднем стоит 57,02 рубля.

В Белгородской области продолжает дорожать бензин. Что изменилось за неделю?
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#Александра Склярова#Белгородская область#Экономика#Бензин#Топливо#Белгород#Цены на бензин
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