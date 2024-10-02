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Posted 2 октября, 08:16

Published 2 октября, 08:16

Modified 2 октября, 08:16

Updated 2 октября, 08:16

Белгородские полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с участием подростка

УАЗ загорелся после столкновения с «Ладой». За рулём последней был 13-летний парень

2 октября 2024, 08:16
Фото: 1MI

Белгородские полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с участием подростка

Сюжет
ДТП
Авария произошла накануне в Ровеньском районе. Столкнулись УАЗ и «Лада», которой управлял 13-летний подросток. Медпомощь понадобилась двум участникам происшествия, сообщили в региональном УМВД.

1 октября в Ровеньском районе столкнулись УАЗ и ВАЗ-2112. В результате аварии первая машина опрокинулась и загорелась, транспорт полностью уничтожен огнём.

По предварительной версии, «Лада» при выезде со второстепенной дороги не предоставила преимущество УАЗу, что и привело к столкновению. Причём за рулём «Лады» был 13-летний подросток. Машина принадлежит его отцу.

Помощь медиков понадобилась подростку и 67-летнему пассажиру УАЗа. Известно, что водитель УАЗа и его пассажир — работник сельхозпредприятия, которому принадлежит машина — успели выйти до того, как она загорелась.

Назначено административное расследование. Родителей подростка могут привлечь к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей (ст. 5.35 КоАП РФ).

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#Инна Рогова#Белгородская область#ДТП#Происшествия#Пожар#Подросток#Ровеньский район#Лада#Уаз#Белгород
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