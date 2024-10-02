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Лада

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2024
УАЗ загорелся после столкновения с «Ладой». За рулём последней был 13-летний парень
Авария произошла накануне в Ровеньском районе. Столкнулись УАЗ и «Лада», которой управлял 13-летний подросток. Медпомощь понадобилась двум участникам происшествия, сообщили в региональном УМВД.
2 октября, 08:16
Новая Lada Iskra: как выглядит и сколько будет стоить новый седан?
«АвтоВаз» показал новую модель автомобиля — седан Lada Iskra. Приобрести подобный транспорт получится только после февраля 2025 года — именно тогда начнётся его производство. Какие характеристики у автомобиля и сколько он будет стоить, читайте в материале Бел.Ру.
6 июня, 11:31
Водитель «Лады» не уступил дорогу иномарке: в аварии есть пострадавшие
Авария произошла в Яковлевском горокруге. Пострадали водитель иномарки и два пассажира отечественного авто. Подробности сообщили в региональном УМВД.
20 января, 12:43
2023
4-летнего малыша в Старом Осколе сбил водитель «Приоры»
Ребёнок шёл по проезжей части, уточнили в региональном ГИБДД. Почему ребёнок находился на дороге и где были в это время его родители, в ведомстве не сообщили.
12 июля 2023, 12:20
2022
В Белгороде продают здания бывшего автосалона за 32 млн рублей
Общая площадь четырёх нежилых помещений составляет более 3 тыс. кв. м, находятся они на Промышленном проезде. Ранее здесь был автосалон «Белгород-Лада». Продавец на сайте «Авито» указывает, что готов рассмотреть все варианты обмена.
13 июля 2022, 08:27
2021
В Белгороде «Ладу Весту» продают на 120 тысяч дороже, чем в Москве
Ценник на отечественный автомобиль в Белгороде оказался более высоким, чем в Москве, где «Лада» стоит 971 тыс. рублей. Об этом пишет SpeedMe.ru.
10 декабря 2021, 08:37

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