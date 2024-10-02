Новая Lada Iskra: как выглядит и сколько будет стоить новый седан?

«АвтоВаз» показал новую модель автомобиля — седан Lada Iskra. Приобрести подобный транспорт получится только после февраля 2025 года — именно тогда начнётся его производство. Какие характеристики у автомобиля и сколько он будет стоить, читайте в материале Бел.Ру.