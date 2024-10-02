Оскорблял ради хайпа? Житель Воронежа снял на видео своё хулиганство в Белгороде

Мужчина свою вину признал и раскаялся в содеянном. Он объяснил, что приехал в приграничный регион на заработки, но ему не понравились условия труда, и он перебрался в Белгород. Там, в ожидании автобуса, он решил записать случившееся на видео и опубликовать в интернете.