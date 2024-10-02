Оскорблял ради хайпа? Житель Воронежа снял на видео своё хулиганство в Белгороде

Posted 2 октября, 16:10
Published 2 октября, 16:10
Modified 2 октября, 16:10
Updated 2 октября, 16:10
Накануне в социальных сетях появилась видеозапись, на которой мужчина бегал по надземному переходу торгового центра «Мега Гринн». Внизу у лестницы его ожидали сотрудники полиции.
Позже выяснилось, что мужчина — житель Воронежа. Он залез на надземный переход, грубо выражался в адрес работников и посетителей ТЦ, а также пытался повредить имущество магазинов.
Мужчина свою вину признал и раскаялся в содеянном. Он объяснил, что приехал в приграничный регион на заработки, но ему не понравились условия труда, и он перебрался в Белгород. Там, в ожидании автобуса, он решил записать случившееся на видео и опубликовать в интернете.
Суд решил, что мужчине стоит не платить штраф, а провести пять суток под арестом. Однако постановление ещё можно обжаловать.
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