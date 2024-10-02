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Posted 2 октября, 16:10

Published 2 октября, 16:10

Modified 2 октября, 16:10

Updated 2 октября, 16:10

Местом для съёмок выбрали «Мега Гринн»

Оскорблял ради хайпа? Житель Воронежа снял на видео своё хулиганство в Белгороде

2 октября 2024, 16:10
Фото: 1MI
Местом для съёмок выбрали «Мега Гринн»

Житель Воронежа оскорблял белгородцев из-за неудачи на работе

Сюжет
Новости Белгорода
Житель Воронежа приехал в регион на заработки, но, разочаровавшись в работе, решил оскорбить его жителей на видео и опубликовать в Сети ради хайпа. Подробности сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

Накануне в социальных сетях появилась видеозапись, на которой мужчина бегал по надземному переходу торгового центра «Мега Гринн». Внизу у лестницы его ожидали сотрудники полиции.

Позже выяснилось, что мужчина — житель Воронежа. Он залез на надземный переход, грубо выражался в адрес работников и посетителей ТЦ, а также пытался повредить имущество магазинов.

Мужчина свою вину признал и раскаялся в содеянном. Он объяснил, что приехал в приграничный регион на заработки, но ему не понравились условия труда, и он перебрался в Белгород. Там, в ожидании автобуса, он решил записать случившееся на видео и опубликовать в интернете.

Суд решил, что мужчине стоит не платить штраф, а провести пять суток под арестом. Однако постановление ещё можно обжаловать.

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#Александра Склярова#Город#Воронеж#Новости Белгорода#Хулиганство#Мега гринн#Белгород#ТЦ
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