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Posted 2 октября, 09:41

Published 2 октября, 09:41

Modified 2 октября, 09:41

Updated 2 октября, 09:41

Укрепления появляются в Белгородской области

Грядёт наступление? В лесах белгородского приграничья возводят укрепления

2 октября 2024, 09:41
Фото: 1MI
Укрепления появляются в Белгородской области

Укрепления начали создавать в Белгородской и Курской областях

Сюжет
Новости Белгорода
В лесах и полях Курской и Белгородской областей начинают возводить укрепления. Об этом изданию RT сообщил российский офицер с позывным Турист.

О создании укреплений в лесах и полях двух приграничных регионов России стало известно сегодня, 2 октября. Возведением уже занимаются инженерные части группировки «Север».

Военнослужащий с позывным Турист утверждает, что укрепления создаются не просто так: блиндажи и капониры помогут ВС РФ наступать на противника и освободить курское приграничье.

«Это вовсе не означает, что мы готовимся к обороне. Скорее даже наоборот, мы готовимся к наступлению и полному освобождению русской земли. Сапёр копает всегда — и в наступлении, и в обороне. Здесь подразделения будут лучше скрыты от наблюдения», — объяснил Турист.
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