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Posted 1 октября, 06:03

Published 1 октября, 06:03

Modified 1 октября, 06:03

Updated 1 октября, 06:03

В Белгородской области начинается осенний призыв

В Белгородской области стартует осенний призыв

1 октября 2024, 06:03
Фото: Изображение Midjourney
В Белгородской области начинается осенний призыв
Сюжет
Новости Белгорода
Осенняя кампания начинается 1 октября и продлится до конца года, как и в большинстве остальных регионов РФ. Документ о начале призыва выпустило региональное правительство.

1 октября в Белгородской области, как и по всей стране, начинается осенний призыв. Планируется набор молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет для службы в армии.

Главам администраций районов и округов рекомендовано обеспечить условия для работы призывных комиссий, выделить для них необходимые помещения, оборудование, транспорт. Затраты обещают компенсировать за счёт средств федерального бюджета.

Об итогах призыва необходимо будет проинформировать в течение 15 дней после его окончания. Осенняя кампания, напомним, завершится 31 декабря 2024 года.

В основной состав областной призывной комиссии вошли губернатор Вячеслав Гладков, военный комиссар Евгений Грицай, медсестра Оксана Кузнецова. С полным составом можно ознакомиться в документе.

Напомним, что всего в РФ планируют призвать на службу 133 тысячи человек.

Сколько человек планируется призвать на службу осенью?
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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Осенний призыв#Армия#Белгород
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