В этом году жилищные условия улучшат для 412 белгородских семей

Posted 30 сентября, 10:14
Published 30 сентября, 10:14
Modified 1 октября, 13:59
Updated 1 октября, 13:59
Сегодня, 30 сентября, состоялось еженедельное оперативное совещание. В ходе него чиновники обсудили исполнение жилищной программы этого года, которая позволяет обеспечить жильём многодетные и молодые семьи, семьи с детьми-инвалидами, а также детей-сирот.
В этом году на улучшение жилищных условий в регионе выделили 1,3 млрд рублей. На эти деньги обрести свой дом смогут 412 семей.
«По многодетным семьям план реализуется в 10 муниципальных образованиях. Планируется обеспечить жильём 31 семью на общую сумму 247,4 млн рублей. Мероприятия по обеспечению жильём семей, имеющих детей-инвалидов, реализуются в 10 муниципальных образованиях на сумму 174,4 млн рублей. Планируется приобрести 26 жилых помещений. На сегодняшний день уже реализованы мероприятия по семи муниципальным образованиям, приобретено 12 квартир», — сообщила министр строительства области Оксана Козлитина.
На жильё для молодых семей в области выделили чуть больше денег — 265,9 млн рублей. Благодаря этому приобрести жильё смогла 151 семья из 22 муниципалитетов. Ещё две семьи ждут своей очереди.
«Финансирование мероприятий по обеспечению жильём детей-сирот составляет 616,6 млн рублей. Мы в текущем году реализуем мероприятия уже в плановом режиме, задолженности за прошлые периоды у нас нет. В текущем году реализуем мероприятие в 20 муниципальных образованиях, планировалось приобрести 202 жилых помещения. На сегодняшний день приобретено 124 помещений, ещё 12 находятся в строительстве», — добавила чиновница.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Грицков Евгений Викторович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Рекламный отдел:
Телефон: +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email: [email protected] / [email protected]