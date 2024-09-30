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Posted 30 сентября, 10:14

Published 30 сентября, 10:14

Modified 1 октября, 13:59

Updated 1 октября, 13:59

Фотография с оперативного совещания

В этом году жилищные условия улучшат для 412 белгородских семей

30 сентября 2024, 10:14
Фото: пресс-служба регионального правительства
Фотография с оперативного совещания
Сюжет
Касается каждого
В Белгородской области продолжается программа по обеспечению жильём некоторых семей. Всего на эти нужды за последние три года выделили порядка 8,5 млрд рублей, из которых 1,3 млрд — в этом году. Подробности сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Сегодня, 30 сентября, состоялось еженедельное оперативное совещание. В ходе него чиновники обсудили исполнение жилищной программы этого года, которая позволяет обеспечить жильём многодетные и молодые семьи, семьи с детьми-инвалидами, а также детей-сирот.

В этом году на улучшение жилищных условий в регионе выделили 1,3 млрд рублей. На эти деньги обрести свой дом смогут 412 семей.

«По многодетным семьям план реализуется в 10 муниципальных образованиях. Планируется обеспечить жильём 31 семью на общую сумму 247,4 млн рублей. Мероприятия по обеспечению жильём семей, имеющих детей-инвалидов, реализуются в 10 муниципальных образованиях на сумму 174,4 млн рублей. Планируется приобрести 26 жилых помещений. На сегодняшний день уже реализованы мероприятия по семи муниципальным образованиям, приобретено 12 квартир», — сообщила министр строительства области Оксана Козлитина.

На жильё для молодых семей в области выделили чуть больше денег — 265,9 млн рублей. Благодаря этому приобрести жильё смогла 151 семья из 22 муниципалитетов. Ещё две семьи ждут своей очереди.

«Финансирование мероприятий по обеспечению жильём детей-сирот составляет 616,6 млн рублей. Мы в текущем году реализуем мероприятия уже в плановом режиме, задолженности за прошлые периоды у нас нет. В текущем году реализуем мероприятие в 20 муниципальных образованиях, планировалось приобрести 202 жилых помещения. На сегодняшний день приобретено 124 помещений, ещё 12 находятся в строительстве», — добавила чиновница.
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