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Posted 30 сентября, 11:46

Published 30 сентября, 11:46

Modified 30 сентября, 11:48

Updated 30 сентября, 11:48

Выступление белгородки

Белгородцев просят поддержать землячку, участвующую в телешоу «Ну-ка, все вместе»

30 сентября 2024, 11:46
Фото: «Ну-ка, все вместе»
Выступление белгородки

Белгородка выступила на телеканале «Россия 1»

Сюжет
Новости Белгорода
Белгородка выступила в телешоу «Ну-ка, все вместе» с песней «Виват, король». Звёздное жюри оценило исполнение в 82 балла. Теперь победителя из восьми участников должны выбрать зрители, сообщает минкультуры.

Жительница Шебекино приняла участие в шоу «Ну-ка, все вместе» на телеканале «Россия 1». 28-летняя Эльмира Аскерова спела «Виват, король», благодаря чему заработала 82 голоса от жюри.

Дальше белгородку ждёт зрительское голосование, организованное во «ВКонтакте». Всего в голосовании приняли участие восемь человек, набравших максимальное количество баллов за выступление, среди которых есть и жительница Шебекино.

Проголосовать за понравившегося певца можно до 17:30 пятницы, 4 октября. На момент написания этого материала Эльмира Аскерова набрала 22,28% голосов: её обгоняет только одна соперница — Лейла Бургардт с 44,88% голосов.

Видео: «Ну-ка, все вместе». Выступление белгородки
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