bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:28

Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

Иван Агафонов

Почти титан: белгородец поборолся на ТНТ за звание самого сильного атлета

7 августа 2024, 11:28
Фото: Telegram-канал «Белгород № 1»
Иван Агафонов

Белгородский пловец поборолся за звание самого сильного в шоу «Титаны»

Белгородский пловец попал в число 20 лучших участников шоу «Титаны», но после выбыл из шоу. Доказать, что он самый сильный атлет, пытался Иван Агафонов.

Пловец и мастер спорта из Белгорода Иван Агафонов принял участие в шоу «Титаны» на телеканале ТНТ. Белгородец вместе с 98 другими участниками боролся за звание самого сильного атлета страны. Несмотря на то, что забрать главный приз белгородскому спортсмену не удалось, он смог попасть в двадцатку лучших участников.

«Я получил колоссальный опыт, очень крутые незабываемые эмоции. Познакомился с такими людьми, с которыми даже себе и представить не мог! И мне удалось увидеть свои физические качества, а также выяснить недостающие», — сообщил Агафонов Telegram-каналу «Белгород № 1».

Особенностью шоу является то, что все испытания для участников создавал искусственный интеллект. Главный приз — 10 миллионов рублей.

Отрывок из шоу с участием белгородцаОтрывок из шоу с участием белгородца
Отрывок из шоу с участием белгородцаОтрывок из шоу с участием белгородца
Отрывок из шоу с участием белгородца
Фото: Telegram-канал «Белгород № 1»
Комментарий белгородца в шоу
Видео: Telegram-канал «Белгород № 1»

Напомним, что белгородцы продолжают участвовать в различных шоу на телевидении. Так, белгородец победил на «Битве пикников», а 14-летняя девочка удивила жюри тортом в шоу «Кондитер».

«Не ожидал, что выиграю»: как белгородец, проигравший в одном шоу, победил в другом
Узнать подробнее
Читайте также:
На 10 млн рублей от победителей шоу на НТВ белгородцам купили сертификаты на мебельЮная белгородка, удивившая всех тортом на «Пятнице!», рассказала об участии в шоуБелгородский Алёша «встал на коньки»: в Ставрополе мальчику посвятили ледовое шоу
#Александра Склярова#Видео#Общество#Шоу#Новости Белгорода#Белгород#Тнт#Пловец#Титаны
Подпишитесь
Без раненых не обошлось: шесть человек пострадали в ходе трёх обстрелов Шебекино
Сегодня, 15:07
У мэра Белгорода появился новый заместитель по вопросам безопасности
Сегодня, 08:48
Стало известно, почему у школы под Белгородом заметили вооружённых силовиков
Сегодня, 13:48
«Мы понимаем, как никто другой»: Гладков от имени белгородцев обратился к курянам
Сегодня, 14:11
Более 400 детей из семей участников СВО получат школьные наборы для первоклашек
Сегодня, 12:07
Как ЭДО опровергает закон Лермана
Сегодня, 11:38