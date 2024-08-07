Почти титан: белгородец поборолся на ТНТ за звание самого сильного атлета

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Пловец и мастер спорта из Белгорода Иван Агафонов принял участие в шоу «Титаны» на телеканале ТНТ. Белгородец вместе с 98 другими участниками боролся за звание самого сильного атлета страны. Несмотря на то, что забрать главный приз белгородскому спортсмену не удалось, он смог попасть в двадцатку лучших участников.
«Я получил колоссальный опыт, очень крутые незабываемые эмоции. Познакомился с такими людьми, с которыми даже себе и представить не мог! И мне удалось увидеть свои физические качества, а также выяснить недостающие», — сообщил Агафонов Telegram-каналу «Белгород № 1».
Особенностью шоу является то, что все испытания для участников создавал искусственный интеллект. Главный приз — 10 миллионов рублей.
Напомним, что белгородцы продолжают участвовать в различных шоу на телевидении. Так, белгородец победил на «Битве пикников», а 14-летняя девочка удивила жюри тортом в шоу «Кондитер».