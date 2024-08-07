Почти титан: белгородец поборолся на ТНТ за звание самого сильного атлета

Пловец и мастер спорта из Белгорода Иван Агафонов принял участие в шоу «Титаны» на телеканале ТНТ. Белгородец вместе с 98 другими участниками боролся за звание самого сильного атлета страны. Несмотря на то, что забрать главный приз белгородскому спортсмену не удалось, он смог попасть в двадцатку лучших участников.