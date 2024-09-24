«Для школьников Белгорода»: Загитова — о хейте из-за гранта в 75 млн на шоу на льду

Posted 24 сентября, 08:13
Published 24 сентября, 08:13
Modified 24 сентября, 08:41
Updated 24 сентября, 08:41
Фигуристка Алина Загитова столкнулась с негативом в свой адрес после того, как запросила грант на организацию ледового шоу «Алые паруса». В начале августа она подала заявку на получение гранта в размере около 75 миллионов рублей на новое ледовое представление. Проект будет реализован в Санкт-Петербурге с 15 января по 31 июля 2025 года.
Целью проекта является «формирование интереса к произведениям великой русской классической литературы и русскому языку». Фигуристка подчеркнула, что хочет отстоять свои творческие идеи и подарить праздник не только выпускникам Санкт-Петербурга, но и школьникам из Курской и Белгородской областей.
«Мне бы хотелось, чтобы весь Санкт-Петербург охватили „Алые паруса“ в разных жанровых проявлениях. Главную задачу, которую мы с командой преследуем — это приобщение молодого поколения, молодежи к русской литературе, культуре и спорту. Также я хочу этим проектом подарить праздник не только выпускникам Санкт-Петербурга, но и школьникам Курска и Белгорода», — написала спортсменка в своём Telegram-канале.