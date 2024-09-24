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Posted 24 сентября, 08:13

Published 24 сентября, 08:13

Modified 24 сентября, 08:41

Updated 24 сентября, 08:41

Алина Загитова рассказала о волне хейта из-за гранта на ледовое шоу

«Для школьников Белгорода»: Загитова — о хейте из-за гранта в 75 млн на шоу на льду

24 сентября 2024, 08:13
Фото: Telegram-канал Алины Загитовой
Алина Загитова рассказала о волне хейта из-за гранта на ледовое шоу

Алина Загитова ответила на претензии из-за гранта в 75 млн на шоу «Алые паруса»

Сюжет
Новости Белгорода
Известная фигуристка и олимпийская чемпиона Алина Загитова столкнулась с претензиями после того, как подала заявку на грант для шоу «Алые паруса». Но спортсменку это не сломило. Она говорит, что хочет подарить праздник не только петербургским выпускникам, но и белгородцам, пишет РИА «Новости».

Фигуристка Алина Загитова столкнулась с негативом в свой адрес после того, как запросила грант на организацию ледового шоу «Алые паруса». В начале августа она подала заявку на получение гранта в размере около 75 миллионов рублей на новое ледовое представление. Проект будет реализован в Санкт-Петербурге с 15 января по 31 июля 2025 года.

Целью проекта является «формирование интереса к произведениям великой русской классической литературы и русскому языку». Фигуристка подчеркнула, что хочет отстоять свои творческие идеи и подарить праздник не только выпускникам Санкт-Петербурга, но и школьникам из Курской и Белгородской областей.

«Мне бы хотелось, чтобы весь Санкт-Петербург охватили „Алые паруса“ в разных жанровых проявлениях. Главную задачу, которую мы с командой преследуем — это приобщение молодого поколения, молодежи к русской литературе, культуре и спорту. Также я хочу этим проектом подарить праздник не только выпускникам Санкт-Петербурга, но и школьникам Курска и Белгорода», — написала спортсменка в своём Telegram-канале.
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