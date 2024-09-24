«Для школьников Белгорода»: Загитова — о хейте из-за гранта в 75 млн на шоу на льду

Фигуристка Алина Загитова столкнулась с негативом в свой адрес после того, как запросила грант на организацию ледового шоу «Алые паруса». В начале августа она подала заявку на получение гранта в размере около 75 миллионов рублей на новое ледовое представление. Проект будет реализован в Санкт-Петербурге с 15 января по 31 июля 2025 года.