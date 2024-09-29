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Posted 29 сентября, 07:27

Published 29 сентября, 07:27

Modified 29 сентября, 09:19

Updated 29 сентября, 09:19

Задержание

В Старом Осколе мужчины под видом нуждающихся бойцов «Ахмата» продавали краденое

29 сентября 2024, 07:27
Фото: 1MI
Задержание

В Белгородской области задержали мужчин, выдававших себя за бойцов «Ахмата»

Сюжет
Кража
В Старом Осколе задержали семерых мужчин, который выдавали себя за бойцов спецназа «Ахмат». Задержанные занимались продажей краденой техники, говоря людям, что денег от руководства не хватает. На «заработанную» сумму те купили семь дорогих авто. Псевдобойцов выследили волонтёры.

«Предпринимателей» задержали сегодня в Старом Осколе на мкр. Жукова, 43. Как оказалось, цыгане, как пишут старооскольские медиа, переодевшись в военную форму, продавали технику, которую они украли, недалеко от местного ТЦ, а также в частных секторах и около трасс.

Семеро мужчин зарабатывали подобным образом уже давно. При задержании у них конфисковали семь авто. Притворявшихся участниками СВО и спецназа «Ахмат», а также их имущество передали белгородским сотрудникам Росгвардии. Мужчин доставили в МВД.

Задержанные псевдовоенныеЗадержанные псевдовоенные
Задержанные псевдовоенныеЗадержанные псевдовоенные
Задержанные псевдовоенныеЗадержанные псевдовоенные
Задержанные псевдовоенные. Фото: Telegram-канал Апти Алаудинова

В своём Telegram-канале Апти Алаудинов, помощник главы ЧР и командир спецназа «Ахмат», написал, что их подразделение является одним из самых обеспеченных и поддерживается РОФ имени Ахмата Кадырова, а также постоянно контролируется.

«Прошу обратить внимание! Спецназ „Ахмат“ никогда не занимался и не будет заниматься коммерцией — ни напрямую, ни опосредованно», — указал он.
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