В Старом Осколе мужчины под видом нуждающихся бойцов «Ахмата» продавали краденое

«Предпринимателей» задержали сегодня в Старом Осколе на мкр. Жукова, 43. Как оказалось, цыгане, как пишут старооскольские медиа, переодевшись в военную форму, продавали технику, которую они украли, недалеко от местного ТЦ, а также в частных секторах и около трасс.