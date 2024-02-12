На белгородца «повесили» микрозаём, который он не брал

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Белгородцу пришлось обращаться в суд из-за микрозайма, который он не брал. Суд встал на сторону жителя региона и наказал кредитную организацию.
Сообщается, что мужчине пришло письмо, где указано, что он не исполняет обязательства по договору микрозайма. Ему предложили погасить задолженность в течение трёх календарных дней, однако никаких договоров на этот счёт он не заключал.
В связи с этим белгородец обратился в полицию с заявлением о мошенничестве с использованием его паспортных данных. Также он обратился к самой кредитной организации с требованиями прекратить обработку своих персональных данных и удалить информацию о его «долгах» из баз кредитных историй.
Однако компания требования жителя региона не выполнила. Дело дошло до суда. Ответчик подтвердил доводы истца. После этого в бюро кредитных историй поступили запросы об удалении записи.
Поскольку случившееся затронуло законные интересы белгородца, суд решил взыскать с компании компенсацию морального вреда в пользу истца.
Ранее стало известно, что белгородцы стали чаще жаловаться на работу микрофинансовых организаций. Жалобы, как правило, поступали на проблемы с погашением долгов, навязывание услуг страховых компаний, условия заключения договоров.