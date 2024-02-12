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Суд

На белгородца «повесили» микрозаём, который он не брал

12 февраля 2024, 08:26
Фото: 1MI
Суд

Суд наказал кредитную организацию из-за жалобы белгородца

Белгородцу пришлось обращаться в суд, чтобы восстановить свои права после истории, когда кредитная организация выставила его должником по микрозайму. При этом мужчина никаких денег не брал и договоры на этот счёт не заключал. Подробности сообщает Белгородский районный суд.
Сюжет
Суд

Белгородцу пришлось обращаться в суд из-за микрозайма, который он не брал. Суд встал на сторону жителя региона и наказал кредитную организацию.

Сообщается, что мужчине пришло письмо, где указано, что он не исполняет обязательства по договору микрозайма. Ему предложили погасить задолженность в течение трёх календарных дней, однако никаких договоров на этот счёт он не заключал.

В связи с этим белгородец обратился в полицию с заявлением о мошенничестве с использованием его паспортных данных. Также он обратился к самой кредитной организации с требованиями прекратить обработку своих персональных данных и удалить информацию о его «долгах» из баз кредитных историй.

Однако компания требования жителя региона не выполнила. Дело дошло до суда. Ответчик подтвердил доводы истца. После этого в бюро кредитных историй поступили запросы об удалении записи.

Поскольку случившееся затронуло законные интересы белгородца, суд решил взыскать с компании компенсацию морального вреда в пользу истца.

Ранее стало известно, что белгородцы стали чаще жаловаться на работу микрофинансовых организаций. Жалобы, как правило, поступали на проблемы с погашением долгов, навязывание услуг страховых компаний, условия заключения договоров.

Взявшие микрозаймы белгородцы стали чаще жаловаться на работу МФО
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#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Суд#Белгород#Наталья Корявых#Ответчик#Истец#Микрозаём
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