Юный белгородец оформлял микрозаймы на чужие паспорта жителей нескольких регионов РФ

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
Молодой человек подозревается в 29 эпизодах мошенничества. Полицейские установили, что в 2022 году белгородец, которому на тот момент было 17 лет, нашёл в интернете схему незаконного заработка.
Он завладел персональными данными граждан и оформлял на их имя микрозаймы. Деньги поступали на счёт белгородца. Таким способом он «заработал» 180 тысяч рублей.
От действий мошенника пострадали жители разных регионов страны — от Мурманска до Крыма, от Новосибирска до Белгорода. Потерпевшие узнавали о долгах только после предъявления претензий МФО.
В отношении старооскольца возбуждено 29 уголовных дел по части 1 статьи 159 УК РФ — мошенничество. Ему грозит до двух лет лишения свободы. Фигуранта обязали явкой.