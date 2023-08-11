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Published Сегодня, 15:06

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Updated Сегодня, 15:08

Юный белгородец оформлял микрозаймы на чужие паспорта жителей нескольких регионов РФ

Юный белгородец оформлял микрозаймы на чужие паспорта жителей нескольких регионов РФ

11 августа 2023, 15:06
Фото: Midjourney
18-летнего старооскольца подозревают в серийном мошенничестве. От действий злоумышленника пострадали граждане в разных регионах страны, сообщает управление МВД по Белгородской области.

Молодой человек подозревается в 29 эпизодах мошенничества. Полицейские установили, что в 2022 году белгородец, которому на тот момент было 17 лет, нашёл в интернете схему незаконного заработка.

Он завладел персональными данными граждан и оформлял на их имя микрозаймы. Деньги поступали на счёт белгородца. Таким способом он «заработал» 180 тысяч рублей.

От действий мошенника пострадали жители разных регионов страны — от Мурманска до Крыма, от Новосибирска до Белгорода. Потерпевшие узнавали о долгах только после предъявления претензий МФО.

В отношении старооскольца возбуждено 29 уголовных дел по части 1 статьи 159 УК РФ — мошенничество. Ему грозит до двух лет лишения свободы. Фигуранта обязали явкой.

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#Таисия Некрасова#Пострадавшие#Мошенничество#Микрозаймы#Происшествия#Уголовное дело#Белгородская область
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