Юный белгородец оформлял микрозаймы на чужие паспорта жителей нескольких регионов РФ

Он завладел персональными данными граждан и оформлял на их имя микрозаймы. Деньги поступали на счёт белгородца. Таким способом он «заработал» 180 тысяч рублей.



От действий мошенника пострадали жители разных регионов страны — от Мурманска до Крыма, от Новосибирска до Белгорода. Потерпевшие узнавали о долгах только после предъявления претензий МФО.



В отношении старооскольца возбуждено 29 уголовных дел по части 1 статьи 159 УК РФ — мошенничество. Ему грозит до двух лет лишения свободы. Фигуранта обязали явкой.