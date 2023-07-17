Белгородцы стали реже брать микрозаймы

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
За первые три месяца 2023 года микрофинансовые организации (МФО), зарегистрированные в регионе, заключили 122 тыс. договоров микрозайма — это на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще договоры стали оформлять онлайн — рост на 14% в сравнении с январём-мартом 2022 года.
Всего белгородцы за первый квартал оформили микрозаймов на 1,5 млрд рублей. Средний размер займа — около 12 тыс. руб.
На конец первого квартала 2023 года в Белгородской области зарегистрировано 15 МФО.
Напомним, что с 1 июля в силу вступили поправки в закон, согласно которым МФО не могут начислять по новым займам сроком до года больше 0,8% от суммы долга в день.
Также снизился и максимальный размер переплаты. То есть при займе в 10 тыс. руб. долг составит не более 23 тыс. руб., где 10 тыс. руб. — основной долг и 13 тыс. руб. — проценты и другие платежи.
Изменились и условия по «быстрым» займам на сумму до 10 тыс. рублей и сроком до 15 дней. Ежедневная ставка такого займа снижена с 2% до 1% в сутки, а общая сумма переплат — с 30% до 15%. То есть при займе в 10 тыс. рублей на 15 дней максимальная задолженность может составить 11,5 тыс. рублей.