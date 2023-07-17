Белгородцы стали реже брать микрозаймы

Изменились и условия по «быстрым» займам на сумму до 10 тыс. рублей и сроком до 15 дней. Ежедневная ставка такого займа снижена с 2% до 1% в сутки, а общая сумма переплат — с 30% до 15%. То есть при займе в 10 тыс. рублей на 15 дней максимальная задолженность может составить 11,5 тыс. рублей.