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Белгородцы стали реже брать микрозаймы

17 июля 2023, 13:56
Фото: 1MI
За первый квартал текущего года в области заключено на 5% меньше договоров микрозайма, чем за аналогичный период прошлого года. В целом же белгородцы за три месяца взяли микрозаймов на 1,5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Банка России.

За первые три месяца 2023 года микрофинансовые организации (МФО), зарегистрированные в регионе, заключили 122 тыс. договоров микрозайма — это на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще договоры стали оформлять онлайн — рост на 14% в сравнении с январём-мартом 2022 года.

Всего белгородцы за первый квартал оформили микрозаймов на 1,5 млрд рублей. Средний размер займа — около 12 тыс. руб.

На конец первого квартала 2023 года в Белгородской области зарегистрировано 15 МФО.

Напомним, что с 1 июля в силу вступили поправки в закон, согласно которым МФО не могут начислять по новым займам сроком до года больше 0,8% от суммы долга в день.

Также снизился и максимальный размер переплаты. То есть при займе в 10 тыс. руб. долг составит не более 23 тыс. руб., где 10 тыс. руб. — основной долг и 13 тыс. руб. — проценты и другие платежи.

Изменились и условия по «быстрым» займам на сумму до 10 тыс. рублей и сроком до 15 дней. Ежедневная ставка такого займа снижена с 2% до 1% в сутки, а общая сумма переплат — с 30% до 15%. То есть при займе в 10 тыс. рублей на 15 дней максимальная задолженность может составить 11,5 тыс. рублей.

Как изменится жизнь белгородцев в июле
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#Таисия Некрасова#Микрозаймы#Центральный Банк#Экономика#Белгородская область#МФО#Заём
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