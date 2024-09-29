Культурно, красиво, но спорно: белгородцы заметили скрипачку в лодке спасателей

Недавно жители Белгорода могли наблюдать на Везёлке лодку спасателей со скрипачкой на борту. Так, музыканты запустили новый проект для поддержки работников оперативных служб, «у которых в нашей обстановке не так много поводов для улыбок и возможности отдохнуть».