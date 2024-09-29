Культурно, красиво, но спорно: белгородцы заметили скрипачку в лодке спасателей

Posted 29 сентября, 13:10
Published 29 сентября, 13:10
Modified 29 сентября, 13:12
Updated 29 сентября, 13:12
Для того, чтобы порадовать белгородцев и развлечь сотрудников ГО ЧС, как сообщают «Берега», патрулирование акватории теперь проходит в новом формате — «неожиданно культурно».
Недавно жители Белгорода могли наблюдать на Везёлке лодку спасателей со скрипачкой на борту. Так, музыканты запустили новый проект для поддержки работников оперативных служб, «у которых в нашей обстановке не так много поводов для улыбок и возможности отдохнуть».
Но пока что создатели проекта не объясняли, почему для реализации идеи не смогли арендовать отдельную лодку для белгородских музыкантов, чтобы при ЧП не затруднять работу самих спасателей, которых решили порадовать.
Ещё в январе среди белгородцев провели голосование по поводу создания мурала с изображением богатыря, которым своим щитом закрывает город о ракет. Прошло более года, а мурала всё нет, хотя такой памятник работе ПВО жители Белгорода поддержали.
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