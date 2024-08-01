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Published Сегодня, 12:55

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Updated Сегодня, 12:55

Арт-объект «Белгород в сердце»

В Белгород ко Дню города привезли новый арт-объект

1 августа 2024, 12:55
Фото: мэрия Белгорода
Арт-объект «Белгород в сердце»

В Белгород привезли «сердце-пазл» из Крыма

В областной центр на днях привезли арт-объект, выражающий общую любовь россиян к Белгороду. Он представляет собой сердце-пазл, на котором можно оставить пожелание любимому городу. Подробнее об этом рассказали в мэрии.

Не так давно в Крымском городе Судак прошёл фестиваль арт-кластера «Таврида Арт». На мероприятии гостям представляли стенд «Белгород в сердце». Это 3D-пазл в виде белого сердца, который украшают алые сердечки — шаблоны для написания пожеланий.

За всё время проведения «Тавриды Арт» на них для белгородцев оставили более тысячи тёплых слов из разных уголков страны. Санкт-Петербург, Коломна, Ростов на Дону, ДНР — список мест можно продолжать долго.

«Мы увидели, что Белгород — не только в сердце горожан, но оставляет след в сердце каждого жителя нашей страны», — поделились организаторы мероприятия.

На днях арт-объект привезли в Белгород. Почитать приятности от жителей разных городов или написать свои можно будет в День города в культурном центре «Октябрь». Именно его украсили «сердечным стендом».

Флаги, арт-объекты и цветы: как ещё украсят Белгород ко Дню города?
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#Татьяна Вознюк#Город#Белгородская область#Таврида#Новости Белгорода#Белгород#Сердце#Октябрь
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