В Белгород ко Дню города привезли новый арт-объект

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Не так давно в Крымском городе Судак прошёл фестиваль арт-кластера «Таврида Арт». На мероприятии гостям представляли стенд «Белгород в сердце». Это 3D-пазл в виде белого сердца, который украшают алые сердечки — шаблоны для написания пожеланий.
За всё время проведения «Тавриды Арт» на них для белгородцев оставили более тысячи тёплых слов из разных уголков страны. Санкт-Петербург, Коломна, Ростов на Дону, ДНР — список мест можно продолжать долго.
«Мы увидели, что Белгород — не только в сердце горожан, но оставляет след в сердце каждого жителя нашей страны», — поделились организаторы мероприятия.
На днях арт-объект привезли в Белгород. Почитать приятности от жителей разных городов или написать свои можно будет в День города в культурном центре «Октябрь». Именно его украсили «сердечным стендом».