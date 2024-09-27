Результаты проверки белгородской полиции по «Алексеевке Химмашу» признали незаконными

Posted 27 сентября, 13:33
Published 27 сентября, 13:33
Modified 27 сентября, 13:35
Updated 27 сентября, 13:35
Генеральная прокуратура тщательно изучила обращение бывшего владельца предприятия Александра Пархоменко о несогласии с решением органов расследования. Напомним, что по результатам проверки МВД от 15.11.2023, акционеру ГК «Алексеевка Химмаш» было отказано в возбуждении уголовного дела на основании пункта 2 части 1 статьи 24 УПК РФ (отсутствие события преступления).
Генеральная прокуратура признала отказ в возбуждении уголовного дела незаконным. Прокурору Белгородской области было поручено отменить его и разобраться в обстоятельствах, связанных с противоправными действиями.
В соответствии с поручением, региональная прокуратура отправила материалы дела в полицию для проведения дополнительной проверки. О её результатах станет известно позднее.
Ранее Пархоменко уже обращался в Федеральный Следственный комитет РФ, в результате чего белгородскому Следкому было поручено проверить факты возможной фальсификации документов.
Напомним, что бывший владелец завода считает, что его имущество было похищено в ходе «рейдерского захвата» и что в этом якобы были заинтересованы бывшие власти Алексеевского округа и Белгородской области.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Грицков Евгений Викторович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Рекламный отдел:
Телефон: +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email: [email protected] / [email protected]