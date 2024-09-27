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Posted 27 сентября, 13:33

Published 27 сентября, 13:33

Modified 27 сентября, 13:35

Updated 27 сентября, 13:35

Полиция проведёт повторную проверку по банкротству «Алексеевки Химмаша»

Результаты проверки белгородской полиции по «Алексеевке Химмашу» признали незаконными

27 сентября 2024, 13:33
Фото: 1MI

Полиция проведёт повторную проверку по банкротству «Алексеевки Химмаша»

Сюжет
Уголовное дело
Генеральная прокуратура Российской Федерации признала незаконным отказ в возбуждении уголовного дела по факту банкротства предприятия «Алексеевка Химмаш». Теперь сотрудники Министерства внутренних дел Белгородской области начнут повторную проверку.

Генеральная прокуратура тщательно изучила обращение бывшего владельца предприятия Александра Пархоменко о несогласии с решением органов расследования. Напомним, что по результатам проверки МВД от 15.11.2023, акционеру ГК «Алексеевка Химмаш» было отказано в возбуждении уголовного дела на основании пункта 2 части 1 статьи 24 УПК РФ (отсутствие события преступления).

Генеральная прокуратура признала отказ в возбуждении уголовного дела незаконным. Прокурору Белгородской области было поручено отменить его и разобраться в обстоятельствах, связанных с противоправными действиями.

В соответствии с поручением, региональная прокуратура отправила материалы дела в полицию для проведения дополнительной проверки. О её результатах станет известно позднее.

Ранее Пархоменко уже обращался в Федеральный Следственный комитет РФ, в результате чего белгородскому Следкому было поручено проверить факты возможной фальсификации документов.

Напомним, что бывший владелец завода считает, что его имущество было похищено в ходе «рейдерского захвата» и что в этом якобы были заинтересованы бывшие власти Алексеевского округа и Белгородской области.

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