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Posted 27 сентября, 08:48

Published 27 сентября, 08:48

Modified 27 сентября, 08:48

Updated 27 сентября, 08:48

ФАС проверить сетевые магазины

«Магнит», «Пятёрочку», «Ленту» и другие сетевики проверят на предмет завышения цен

27 сентября 2024, 08:48
Фото: 1MI
ФАС проверить сетевые магазины

ФАС проведёт масштабную проверку цен в сетевых продуктовых магазинах

Сюжет
Проверка
Федеральная антимонопольная служба проверит цены на социально значимые товары в крупных магазинах. Запросы направили в 14 магазинов: «Магнит», «Пятёрочку», «Перекрёсток» и не только.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит, как формируются цены на социально значимые продукты в 14 крупных магазинах. Речь идёт о хлебе, молоке, мясе и овощах.

Служба отправила запросы в «Пятёрочку», «Перекрёсток», «Магнит», «Дикси», «Ашан», «Ленту», «Метро», «О’Кей», «Зельгрос», «Глобус», «Марию Ра», «Монетку», «Верный» и «Азбуку вкуса».

Магазины должны предоставить информацию о ежемесячной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен, объёмах закупки и реализации продукции с 1 января по 31 августа 2024 года. Также ФАС хочет узнать, почему цены в разных регионах отличаются.

На основе этих данных служба проверит, насколько обоснованы цены на продукты. Если они окажутся слишком высокими, ФАС примет меры.

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#Валерия Колесникова#Общество#Экономика#Пятёрочка#Продукты#Проверка#Цены#Россия#Фас#Магнит#Сетевые магазины
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