«Магнит», «Пятёрочку», «Ленту» и другие сетевики проверят на предмет завышения цен

Posted 27 сентября, 08:48
Published 27 сентября, 08:48
Modified 27 сентября, 08:48
Updated 27 сентября, 08:48
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит, как формируются цены на социально значимые продукты в 14 крупных магазинах. Речь идёт о хлебе, молоке, мясе и овощах.
Служба отправила запросы в «Пятёрочку», «Перекрёсток», «Магнит», «Дикси», «Ашан», «Ленту», «Метро», «О’Кей», «Зельгрос», «Глобус», «Марию Ра», «Монетку», «Верный» и «Азбуку вкуса».
Магазины должны предоставить информацию о ежемесячной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен, объёмах закупки и реализации продукции с 1 января по 31 августа 2024 года. Также ФАС хочет узнать, почему цены в разных регионах отличаются.
На основе этих данных служба проверит, насколько обоснованы цены на продукты. Если они окажутся слишком высокими, ФАС примет меры.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Грицков Евгений Викторович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Рекламный отдел:
Телефон: +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email: [email protected] / [email protected]