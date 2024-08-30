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Антимонопольщики возбудили новое дело на издательство «Просвещение»

ФАС возбудила второе дело против «Просвещения»: цены на госучебники завысили?

30 августа 2024, 08:00
Фото: Изображение Midjourney

Антимонопольщики возбудили новое дело на издательство «Просвещение»

ФАС возбудила второе дело на издательство из-за завышенных цен на учебники. Сейчас в школах могут учить только по этим книгам, соответствующих ФГОС.
Сюжет
Школы

Федеральная антимонопольная служба возбудила уже второе дело в отношении издательства «Просвещение». В этот раз ФАС предполагает, что издание устанавливает монопольно высокие цены на учебники по истории.

АО «Издательство „Просвещение“» занимает доминирующее положение по продаже и выпуску госучебников по истории для 10 и 11 классов. В ходе финансового анализа ФАС выявила монопольное повышение цен на эти учебники. Служба возбудила в отношении издательства дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Ранее ведомство уже возбуждало против издательства аналогичное дело, но тогда завышенные цены были на учебники истории, биологии, русского языка. Отметим, что в 2022 году школы обязали использовать для обучения только государственные учебники.

В стандартах учебников по истории для 10-11 классов есть только книги «Просвещения». К сожалению, всех архивных цен нам найти не удалось.

Так, в декабре 2023 учебник всеобщей истории для 10 классов стоил 638 рублей, а в августе 2024 года — 667 рублей. Разница всего в 29 рублей — на 5% за больше, чем полгода назад. Можно ли назвать это высоким ростом цены?

Учебник всеобщей истории для 10 класса стоит 667 рублейУчебник всеобщей истории для 10 класса стоит 667 рублей
Учебник всеобщей истории для 10 класса стоит 638 рублейУчебник всеобщей истории для 10 класса стоит 638 рублей
Учебник всеобщей истории для 10 класса стоит 667 рублей
Фото: Сайт издательства 30 августа 2024 года

С этой же программой для 11 класса ситуация похожая. В феврале 2024 года учебник стоил 680 рублей, а 30 августа 2024 года — 691. Рост всего на 2% за полгода.

Учебник всеобщей истории стоит 691 рублейУчебник всеобщей истории стоит 691 рублей
Учебник всеобщей истории стоит 680 рублейУчебник всеобщей истории стоит 680 рублей
Учебник всеобщей истории стоит 691 рублей
Фото: Сайт издательства 30 августа 2024 года

История России для 10 класса стоит даже дороже всеобщей. В декабре 2023 книга стоила 1105 рублей, в мае 2024 года — 1154 рубля. Столько же стоит и сейчас. И снова подорожание на не такие значительные 5%.

История России для 10 класса стоит 1105 рублейИстория России для 10 класса стоит 1105 рублей
История России для 10 класса стоит 1154 рубляИстория России для 10 класса стоит 1154 рубля
История России для 10 класса стоит 1154 рубляИстория России для 10 класса стоит 1154 рубля
История России для 10 класса стоит 1105 рублей
Фото: Сайт издательства 5 декабря 2023 года

Учебники других программ, которые в муниципальных школах использовать нельзя, стоят и дешевле, и дороже. Так, в «Читай-городе» учебник государственной программы по всеобщей истории для 11 класса стоит сильно дороже, чем на сайте издательства, — 935 рублей по скидке и 1359 рублей без неё.

Фото: Сайт издательства 29 августа 2024 года

Возможно, издательство завышало цены в дни, когда школы приобретали книги, и эти кратные увеличения цены не попали в архивы, а может быть, цены были изначально завышены, хотя стоит новый учебник иногда даже дешевле «конкурентов».

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