ФАС возбудила второе дело против «Просвещения»: цены на госучебники завысили?

Posted Сегодня, 08:00
Published Сегодня, 08:00
Modified Сегодня, 08:02
Updated Сегодня, 08:02
Федеральная антимонопольная служба возбудила уже второе дело в отношении издательства «Просвещение». В этот раз ФАС предполагает, что издание устанавливает монопольно высокие цены на учебники по истории.
АО «Издательство „Просвещение“» занимает доминирующее положение по продаже и выпуску госучебников по истории для 10 и 11 классов. В ходе финансового анализа ФАС выявила монопольное повышение цен на эти учебники. Служба возбудила в отношении издательства дело о нарушении антимонопольного законодательства.
Ранее ведомство уже возбуждало против издательства аналогичное дело, но тогда завышенные цены были на учебники истории, биологии, русского языка. Отметим, что в 2022 году школы обязали использовать для обучения только государственные учебники.
В стандартах учебников по истории для 10-11 классов есть только книги «Просвещения». К сожалению, всех архивных цен нам найти не удалось.
Так, в декабре 2023 учебник всеобщей истории для 10 классов стоил 638 рублей, а в августе 2024 года — 667 рублей. Разница всего в 29 рублей — на 5% за больше, чем полгода назад. Можно ли назвать это высоким ростом цены?
С этой же программой для 11 класса ситуация похожая. В феврале 2024 года учебник стоил 680 рублей, а 30 августа 2024 года — 691. Рост всего на 2% за полгода.
История России для 10 класса стоит даже дороже всеобщей. В декабре 2023 книга стоила 1105 рублей, в мае 2024 года — 1154 рубля. Столько же стоит и сейчас. И снова подорожание на не такие значительные 5%.
Учебники других программ, которые в муниципальных школах использовать нельзя, стоят и дешевле, и дороже. Так, в «Читай-городе» учебник государственной программы по всеобщей истории для 11 класса стоит сильно дороже, чем на сайте издательства, — 935 рублей по скидке и 1359 рублей без неё.
Возможно, издательство завышало цены в дни, когда школы приобретали книги, и эти кратные увеличения цены не попали в архивы, а может быть, цены были изначально завышены, хотя стоит новый учебник иногда даже дешевле «конкурентов».