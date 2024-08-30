ФАС возбудила второе дело против «Просвещения»: цены на госучебники завысили?

Так, в декабре 2023 учебник всеобщей истории для 10 классов стоил 638 рублей, а в августе 2024 года — 667 рублей. Разница всего в 29 рублей — на 5% за больше, чем полгода назад. Можно ли назвать это высоким ростом цены?