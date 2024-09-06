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Posted Сегодня, 09:53

Published Сегодня, 09:53

Modified Сегодня, 09:53

Updated Сегодня, 09:53

«Аэробел» всё же заплатил штраф за нарушение антимонопольного законодательства

Белгородский «Аэробел» заплатил штраф за высокие цены на свою продукцию

6 сентября 2024, 09:53
Фото: кадр из видео на сайте «Аэробела»
«Аэробел» всё же заплатил штраф за нарушение антимонопольного законодательства

ФАС: производители газобетонных блоков «Бонолит» заплатили штрафы

История с «Аэробелом» завершилась спустя два года. Предприятие обязали заплатить штраф за необоснованно высокие цены на свою продукцию. Оштрафовали и других участников группы «Бонолит», куда входит белгородская компания, сообщили в ФАС.
Сюжет
Штраф

Белгородский производитель газобетонных блоков «Аэробел» заплатил штраф за нарушение антимонопольного законодательства. Предприятие входит в группу «Бонолит», где также состоят «ЭКО-Золотопродукт Рязань», «Дмитровский завод газобетонных изделий», «ЭЛГАД-ЗСИ», «Бонолит-Калуга» и «Бонолит-Строительные решения».

О неправомерных установке и поддержании «Аэробелом» высоких цен на газобетонные ФАС заявила в декабре 2022 года. Предприятие попыталось оспорить решение суда, чтобы не платить штраф, но этого сделать не получилось. Суды трёх инстанций подтвердили позицию Федеральной антимонопольной службы.

ФАС выдала предписания, завела административные дела и назначила компаниям штрафы на общую сумму 220 771 769 рублей. Сообщается, что группа компаний уже их заплатила.

Суды трёх инстанций подтвердили позицию ФАС по белгородскому заводу «Аэробел»
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