Белгородский «Аэробел» заплатил штраф за высокие цены на свою продукцию

ФАС: производители газобетонных блоков «Бонолит» заплатили штрафы

История с «Аэробелом» завершилась спустя два года. Предприятие обязали заплатить штраф за необоснованно высокие цены на свою продукцию. Оштрафовали и других участников группы «Бонолит», куда входит белгородская компания, сообщили в ФАС.