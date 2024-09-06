Белгородский «Аэробел» заплатил штраф за высокие цены на свою продукцию

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
Белгородский производитель газобетонных блоков «Аэробел» заплатил штраф за нарушение антимонопольного законодательства. Предприятие входит в группу «Бонолит», где также состоят «ЭКО-Золотопродукт Рязань», «Дмитровский завод газобетонных изделий», «ЭЛГАД-ЗСИ», «Бонолит-Калуга» и «Бонолит-Строительные решения».
О неправомерных установке и поддержании «Аэробелом» высоких цен на газобетонные ФАС заявила в декабре 2022 года. Предприятие попыталось оспорить решение суда, чтобы не платить штраф, но этого сделать не получилось. Суды трёх инстанций подтвердили позицию Федеральной антимонопольной службы.
ФАС выдала предписания, завела административные дела и назначила компаниям штрафы на общую сумму 220 771 769 рублей. Сообщается, что группа компаний уже их заплатила.