Белгородский «Аэробел» не смог оспорить в суде штраф за высокие цены

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Группа компаний «Бонолит», куда входит белгородский завод ячеистого бетона «Аэробел», не смогла оспорить в суде штраф за необоснованно высокие цены на газобетонные блоки. Суд поддержал решение и предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в отношении производителей ГК.
Согласно данным УФАС по Белгородской области, антимонопольщики выдали организациям предписание с требованиями обеспечения конкуренции. Компании обязали утвердить обновлённый порядок ценообразования и торгово-сбытовую политику на рынке газобетонных блоков в ЦФО. Более того, нарушителей заставили информировать службу о причинах увеличения средневзвешенной цены на газобетонные блоки на внутреннем рынке.
В ходе рассмотрения дела группа компаний снизила цены более чем в два раза. Однако ГК всё равно попыталась оспорить решение антимонопольной службы, но Арбитражный суд Москвы встал на сторону ведомства.
Против нарушителей завели дела об административных правонарушениях. По итогам их рассмотрения компаниям назначат штрафы.
Напомним, «Аэробел» и другие компании из группы «Бонолит» планировали оштрафовать ещё в конце 2022 года. Организации оказались замешаны в нарушении антимонопольного законодательства.