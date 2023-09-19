Белгородский «Аэробел» не смог оспорить в суде штраф за высокие цены

Суд поддержал решение и предписание ФАС в отношении группы компаний «Бонолит», куда входит белгородское предприятие, по поводу наказания за излишне высокие цены. Оштрафовать ГК планировали ещё в прошлом году, следует из информации УФАС по региону.

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