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Updated Сегодня, 13:25

Белгородский завод «Аэробел» за год снизил выручку и прибыль

22 марта 2023, 13:23
Фото: 1MI
В 2022 году прибыль компании составила 340 млн рублей, а выручка от продажи — 1,1 млрд рублей.

ЗАО «Аэробел» зарегистрировано в 2010 году в Белгороде. Основной вид деятельности предприятия — производство изделий из бетона, цемента и гипса. Генеральным директором компании является Фархад Исмайылов.

Согласно данным аналитической системы СПАРК, в 2022 году чистая прибыль предприятия составила 340 млн рублей, а выручка от продажи — 1,1 млрд рублей. Сумма чистых активов достигла 708 млн рублей.

Напомним, что ранее австрийская компания избавилась от завода ООО «Био Полимер» под Белгородом. С 2019 года завод принадлежал компании BHR GmbH. 16 марта 2023 года завод перешёл во владение Романа Терехова.

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#Прибыль#Завод#Бетон#Экономика#Эксклюзив#Белгородский бизнес#Белгород#Алина Харина
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