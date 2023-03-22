Белгородский завод «Аэробел» за год снизил выручку и прибыль

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
ЗАО «Аэробел» зарегистрировано в 2010 году в Белгороде. Основной вид деятельности предприятия — производство изделий из бетона, цемента и гипса. Генеральным директором компании является Фархад Исмайылов.
Согласно данным аналитической системы СПАРК, в 2022 году чистая прибыль предприятия составила 340 млн рублей, а выручка от продажи — 1,1 млрд рублей. Сумма чистых активов достигла 708 млн рублей.
Напомним, что ранее австрийская компания избавилась от завода ООО «Био Полимер» под Белгородом. С 2019 года завод принадлежал компании BHR GmbH. 16 марта 2023 года завод перешёл во владение Романа Терехова.