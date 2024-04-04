Суды трёх инстанций подтвердили позицию ФАС по белгородскому заводу «Аэробел»

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Суды трёх инстанций поддержали позицию Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по группе лиц компании «Бонолит». В её состав среди прочих входит белгородское ЗАО «Аэробел».
Ранее группу лиц компании «Бонолит» признали виновной в установлении и поддержании монопольно высокой цены на газобетонные блоки. Нарушение выявили в рамках проверки обоснованности стоимости стройматериалов.
«Служба выяснила, что цены на газобетонные блоки на внутреннем рынке увеличивались несоразмерно расходам компаний, необходимым для их производства и реализации», — говорится в официальном сообщении регионального управления ФАС. Антимонопольщики выдали компаниям предписания об обеспечении конкуренции.
Участники «Бонолита» пытались оспорить решение и предписание, но не вышло.
Осуждённые пытались оспорить решение и предписание службы, но суды трёх инстанций их не поддержали.
О завышении цен на газобетонные блоки белгородского завода и других компаний, входящих в состав «Бонолита», стало известно в декабре 2022 года. В ФАС утверждали, что компании поддерживали высокие цены с июля 2021 года по июль 2022 года.
В ходе рассмотрения дела компании понизили цены более чем в два раза.