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«Аэробел»

Суды трёх инстанций подтвердили позицию ФАС по белгородскому заводу «Аэробел»

4 апреля 2024, 14:24
Фото: кадр из видео на сайте «Аэробела»
«Аэробел»
Белгородский завод ячеистого бетона «Аэробел» и другие компании, которые входят в состав «Бонолита», были пойманы на повышении цен на газобетонные блоки. Компания попробовала оспорить решение, но суды трёх инстанций поддержали позицию ФАС, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Суды трёх инстанций поддержали позицию Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по группе лиц компании «Бонолит». В её состав среди прочих входит белгородское ЗАО «Аэробел».

Ранее группу лиц компании «Бонолит» признали виновной в установлении и поддержании монопольно высокой цены на газобетонные блоки. Нарушение выявили в рамках проверки обоснованности стоимости стройматериалов.

«Служба выяснила, что цены на газобетонные блоки на внутреннем рынке увеличивались несоразмерно расходам компаний, необходимым для их производства и реализации», — говорится в официальном сообщении регионального управления ФАС. Антимонопольщики выдали компаниям предписания об обеспечении конкуренции.

Участники «Бонолита» пытались оспорить решение и предписание, но не вышло.

Осуждённые пытались оспорить решение и предписание службы, но суды трёх инстанций их не поддержали.

О завышении цен на газобетонные блоки белгородского завода и других компаний, входящих в состав «Бонолита», стало известно в декабре 2022 года. В ФАС утверждали, что компании поддерживали высокие цены с июля 2021 года по июль 2022 года.

В ходе рассмотрения дела компании понизили цены более чем в два раза.

Белгородский «Аэробел» не смог оспорить в суде штраф за высокие цены
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