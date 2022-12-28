Белгородский «Аэробел» оштрафуют за необоснованно высокие цены

Как отмечают в ФАС, белгородский завод и несколько других компаний, входящих в состав «Бонолит», установили и поддерживали монопольно высокие цены на газобетонные блоки в период с июля 2021 по июль 2022 года. В ведомстве уверены, что цены росли несоразмерно расходам, которые несли производители. Продукцию у предприятий закупали, как правило, крупные компании, занимающиеся жилищным строительством.