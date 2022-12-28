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Белгородский «Аэробел» оштрафуют за необоснованно высокие цены

Сегодня, 14:19
Фото: официальный сайт компании «Аэробел»
Завод ячеистого бетона оказался замешан в нарушении антимонопольного законодательства, сообщает ФАС. Виновной признали группу лиц «Бонолит», в состав которой входит компания. Поводом для проверки стали цены на газобетонные блоки.
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Штраф

Белгородский завод ячеистого бетона ЗАО «Аэробел» накажут из-за завышенных цен. Предприятие оказалось замешано в нарушении антимонопольного законодательства.

Как отмечают в ФАС, белгородский завод и несколько других компаний, входящих в состав «Бонолит», установили и поддерживали монопольно высокие цены на газобетонные блоки в период с июля 2021 по июль 2022 года. В ведомстве уверены, что цены росли несоразмерно расходам, которые несли производители. Продукцию у предприятий закупали, как правило, крупные компании, занимающиеся жилищным строительством.

Группа лиц «Бонолит» получит предписания от антимонопольщиков. Помимо этого, будут возбуждены дела об административных нарушениях, оборотные штрафы рассчитают для каждой компании.

В ФАС отметили, что в ходе рассмотрения дела предприятия снизили цены более чем в два раза.

Завод «Аэробел» работает с 2008 года. Выручка предприятия в 2021 году составила 1,4 млрд рублей.

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#Наталья Корявых#Штраф#Белгородская область#Завод#Экономика#Аэробел#Газобетонные блоки#Фас
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