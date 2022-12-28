Белгородский «Аэробел» оштрафуют за необоснованно высокие цены

Белгородский завод ячеистого бетона ЗАО «Аэробел» накажут из-за завышенных цен. Предприятие оказалось замешано в нарушении антимонопольного законодательства.
Как отмечают в ФАС, белгородский завод и несколько других компаний, входящих в состав «Бонолит», установили и поддерживали монопольно высокие цены на газобетонные блоки в период с июля 2021 по июль 2022 года. В ведомстве уверены, что цены росли несоразмерно расходам, которые несли производители. Продукцию у предприятий закупали, как правило, крупные компании, занимающиеся жилищным строительством.
Группа лиц «Бонолит» получит предписания от антимонопольщиков. Помимо этого, будут возбуждены дела об административных нарушениях, оборотные штрафы рассчитают для каждой компании.
В ФАС отметили, что в ходе рассмотрения дела предприятия снизили цены более чем в два раза.
Завод «Аэробел» работает с 2008 года. Выручка предприятия в 2021 году составила 1,4 млрд рублей.