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Posted 27 сентября, 11:24

Published 27 сентября, 11:24

Modified 27 сентября, 11:24

Updated 27 сентября, 11:24

Дело об осквернении георгиевской ленточки вызвало резонанс

Громкое уголовное дело об осквернении георгиевской ленты закончилось неожиданно

27 сентября 2024, 11:24
Фото: 1MI
Дело об осквернении георгиевской ленточки вызвало резонанс

Обвиняемого по делу об осквернении георгиевской ленты полностью оправдали

Сюжет
Прокуратура
Жителя Брянской области Александра Кошечко оправдали по громкому уголовному делу об осквернении символа воинской славы. Оказалось, что состава преступления просто нет. Теперь разбираться будут уже со следователями, пишут «Брянские новости».

Жителя Брянской области Александра Кошечко оправдали по громкому уголовному делу об осквернении георгиевской ленты. Сообщалось, что он сорвал символ воинской славы с бушлата мужчины в результате конфликта и втоптал его в грязь. Вменяемое прокуратурой и следствием преступление оказалось фантазией, пишет издание.

Умышленно осквернять георгиевскую ленту Кошечко не хотел. Более того, на видеодоказательстве никакого символа вообще не было.

Оправданный теперь имеет право на реабилитацию и возможность получить компенсацию морального вреда. Действиям оперативников и следователей, которые сфальсифицировали материалы дела, дадут юридическую оценку.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Прокуратура#Уголовное дело#Георгиевская лента#Оправдание#Брянская область
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