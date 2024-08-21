Белгородец не устоял перед дорогой иконой в купели, за что теперь ответит в суде

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Преступление произошло в посёлке Красная Яруга. Местный житель пришёл к купели и украл икону «Живоносный источник» в деревянном киоте. Она была размещена на фасаде здания под навесом.
Икона принадлежала религиозной организации — православному Приходу Косьмо-Дамианского храма. Ущерб, причинённый действиями злоумышленника, составил 75 000 рублей.
Теперь мужчине предстоит ответить перед судом за кражу церковного имущества. Районная прокуратура утвердила обвинительный акт по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.