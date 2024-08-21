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Краснояружец украл икону и теперь пойдёт под суд.

Белгородец не устоял перед дорогой иконой в купели, за что теперь ответит в суде

21 августа 2024, 11:19
Фото: 1MI
Краснояружец украл икону и теперь пойдёт под суд.

Белгородца будут судить за кражу иконы

Религиозные люди верят в Божий суд, но в миру приходится отвечать перед обычным. Житель посёлка Красная Яруга украл икону «Живоносный Источник», принадлежащую Косьмо-Дамианскому храму. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело, сообщили в прокуратуре Краснояружского района.

Преступление произошло в посёлке Красная Яруга. Местный житель пришёл к купели и украл икону «Живоносный источник» в деревянном киоте. Она была размещена на фасаде здания под навесом.

Икона принадлежала религиозной организации — православному Приходу Косьмо-Дамианского храма. Ущерб, причинённый действиями злоумышленника, составил 75 000 рублей.

Теперь мужчине предстоит ответить перед судом за кражу церковного имущества. Районная прокуратура утвердила обвинительный акт по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Храм#Прокуратура#Уголовное дело#Кража#Икона#Церковь#Краснояружский район#Белгород
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