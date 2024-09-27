Экс-глава отряда МЧС фиктивно трудоустроил жену и теперь пойдёт под суд

Posted 27 сентября, 07:04
Published 27 сентября, 07:04
Modified 27 сентября, 07:04
Updated 27 сентября, 07:04
По версии надзорного ведомства, с февраля по декабрь 2022 года на тот момент действующий начальник пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС РФ по Белгородской области воспользовался своим служебным положением, чтобы провернуть мошенническую схему.
Белгородец фиктивно трудоустроил в подразделение свою супругу. Сама женщина не исполняла трудовые обязанности, однако за это время успела получить заработную плату свыше 479 тысяч рублей.
В отношении экс-начальника и его супруги возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере»). Материалы дела уже направили в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, что в пожарно-спасательной части Валуйского округа также ранее раскрыли мошенничество. Один из спасателей собирал деньги со своих коллег, обещая направить их в Главное управление МЧС, однако все полученные средства оставлял себе.
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