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Posted 27 сентября, 07:04

Published 27 сентября, 07:04

Modified 27 сентября, 07:04

Updated 27 сентября, 07:04

Белгородец фиктивно трудоустроил свою супругу в МЧС

Экс-глава отряда МЧС фиктивно трудоустроил жену и теперь пойдёт под суд

27 сентября 2024, 07:04
Фото: 1MI

Белгородец фиктивно трудоустроил свою супругу в МЧС

Сюжет
МЧС
Белгородец работал начальником пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС, когда решил фиктивно трудоустроить свою супругу. Такое действие принесло в их семью более 400 тысяч рублей. В отношении них возбудили уголовное дело, отметили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии надзорного ведомства, с февраля по декабрь 2022 года на тот момент действующий начальник пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС РФ по Белгородской области воспользовался своим служебным положением, чтобы провернуть мошенническую схему.

Белгородец фиктивно трудоустроил в подразделение свою супругу. Сама женщина не исполняла трудовые обязанности, однако за это время успела получить заработную плату свыше 479 тысяч рублей.

В отношении экс-начальника и его супруги возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере»). Материалы дела уже направили в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что в пожарно-спасательной части Валуйского округа также ранее раскрыли мошенничество. Один из спасателей собирал деньги со своих коллег, обещая направить их в Главное управление МЧС, однако все полученные средства оставлял себе.

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#Александра Склярова#Белгородская область#МЧС#Мошенничество#Мошенники#Пожарный#Белгород#Фиктивное трудоустройство
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